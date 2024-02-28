Брати по розуму поспішають на допомогу: в зоні бойових дій зафіксували НЛО (відео)

Схоже, ліквідація сатанинського путінського режиму, який вже і не намагається постати істинно православним, — бажана справа не тільки для українців та всіх людей доброї волі, але й для розумних істот на інших планетах.

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До такого висновку можна дійти, побачивши зйомки НЛО, зроблені українськими військовими на одній з гарячих ділянок фронту на Сході.

Їх публікує видання Daily Mail, посилаючись на відео 406-ої окремої артилерійської бригади ЗСУ.

Незвичайні кадри військовим вдалося зняти за допомогою квадрокоптера «теплового бачення» Mavic 3T. Розмір, висоту та форму об'єкта не вдалося визначити, однак власна висота дрона вказує на те, що видимий об’єкт може бути великим апаратом на відстані понад 50 кілометрів. Коли було знято НЛО, то дрон перебував на висоті близько 152 метрів. Експерти заявляють, що невідомий об'єкт знаходився на такій же висоті.

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Одного з операторів насторожило, що об'єкт, який він помітив, довгий час перебував у невагомості. Це й дозволило припустити, що він бачить НЛО.

«Щось незвичайне! Я вперше таке бачу», — каже військовий на відео. Жінка поруч зауважує, що до об'єкта підлетів іще один, а «потім воно падало як метеорит».

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При цьому, один із бійців 406-ї бригади заявив, що на тепловізійних камерах об'єкт у небі не видно.

Відео прокоментували скептики, які заявили, що ЗСУ побачили в небі міраж, відомий як «Фата Моргана». Це явище виникає, коли верхній шар теплого повітря та нижній шар холодного утворюють «атмосферний канал», який переломлює або викривляє світло, створюючи враження наявності певного предмета у повітрі.

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Проте міраж «Фата Моргана» дуже часто змінює свої зображення, а у випадку з НЛО в Україні такого ефекту немає.

Крім того, в часи СРСР ветерани Другої світової війни стверджували, що під час битви на Курській дузі, в деяких інших епізодах на допомогу армії Радянського союзу приходили невідомі літаючі об'єкти, які цілком підходили під опис НЛО. То чому б не допустити, що інопланетяни вирішили знову втрутитися в битву з «силами пітьми», які зараз успішно представляє рашистська федерація? Принаймні, таке припущення могли зробити в США, воєнне відомство яких має в розпорядженні предмети та техніку позаземного походження.

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