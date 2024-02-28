Невизнане Придністров’я звернулося до путіна з проханням про «захист» від Молдови

Депутати невизнаної «Придністровської Молдавської Республіки» («ПМР») у середу, 28 лютого, провели з'їзд «депутатів усіх рівнів», на якому звернулись до росії з проханням про захист в умовах «посилення тиску Молдови».

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Про це пише молдавське видання NewsMaker.

Також учасники з'їзду в Тирасполі звернулись до Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ), Співдружності Незалежних Держав (СНД), Європейського парламенту, міжнародного комітету Червоний Хрест і до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша із закликом «вплинути на керівництво Молдови для повернення до адекватного діалогу і припинити порушення прав і свобод жителів Придністров'я».

Згідно з заявою місцевих депутатів, Молдова, нібито, розв'язала проти невизнаної «ПМР» «економічну війну». Зокрема вони звинуватили Кишинів у тому, що він навмисно блокує переговори з Тирасполем.

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Зазначимо, що Придністров'я є одним із регіонів Молдови, який проголосив свою нібито «незалежність» ще 1990 року. Так звану «республіку» не визнала жодна держава. Водночас Придністров'я підтримує країна-терорист росія, яка надає сепаратистам військову, економічну, політичну та дипломатичну підтримку, а також утримує там понад тисячу військових.

Нещодавно з'явилась інформація про те, що так звані «депутати усіх рівнів» Придністров'я планують просити російського диктатора володимира путіна приєднати регіон до складу росії під час з'їзду 28 лютого. Як писав Інститут вивчення війни (ISW), представники невизнаної «влади» можуть організувати фейковий псевдореферендум.

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Нагадаємо, українські офіційні особи нещодавно заявили, що ймовірність наземного нападу росії на Україну з території Придністров'я є низькою. А заяви про те, що влада Придністров'я закликатиме до російської анексії, мають на меті «розхитати» інформаційний простір і створити соціально-політичну напругу. Військові експерти вважають, що обмежене російське угруповання військ у Придністров'ї не здатне розпочати повноцінну наземну операцію проти України.

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