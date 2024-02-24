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Загроза для Молдови, а не України: аналітики про ситуацію з Придністров’ям

14:41 25 лютого 2024
Військова техніка Росії

Українські офіційні особи заявили, що ймовірність наземного нападу росії на Україну з території Придністров'я, проросійського сепаратистського регіону Молдови, є низькою після повідомлень про те, що влада Придністров'я може закликати або організувати референдум про приєднання до росії 28 лютого.

Речниця Південного оперативного командування Збройних сил України полковник Наталія Гуменюк заявила, що заяви про те, що влада Придністров'я закликатиме до російської анексії, мають на меті «розхитати» інформаційний простір і створити соціально-політичну напругу.

21 лютого речник Головного управління військової розвідки (ГУР) Андрій Юсов заявив, що інформація про те, що влада Придністров'я закликатиме до російської анексії, є «непідтвердженою».

Інститут вивчення війни пише, що теж не помітив жодних ознак того, що обмежене російське угруповання військ у Придністров'ї може спробувати провести наземну операцію, яка могла б загрожувати Україні, і ISW не вважає, що це угруповання здатне розпочати повноцінну наземну операцію проти України.

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ISW опублікував попереджувальний прогноз 22 лютого і оцінив, що офіційні особи Придністров'я можуть закликати до проведення референдуму про приєднання до росії для підтримки російських гібридних операцій, спрямованих на політичну і соціальну дестабілізацію Молдови. Попередження ISW відображає загрози для стабільності Молдови, а не військової ситуації в Україні.

Раніше президент Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен заявив, що після України путін «потягнеться до Молдови чи країн Балтії».

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