Загроза для Молдови, а не України: аналітики про ситуацію з Придністров’ям

Українські офіційні особи заявили, що ймовірність наземного нападу росії на Україну з території Придністров'я, проросійського сепаратистського регіону Молдови, є низькою після повідомлень про те, що влада Придністров'я може закликати або організувати референдум про приєднання до росії 28 лютого.

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Речниця Південного оперативного командування Збройних сил України полковник Наталія Гуменюк заявила, що заяви про те, що влада Придністров'я закликатиме до російської анексії, мають на меті «розхитати» інформаційний простір і створити соціально-політичну напругу.

21 лютого речник Головного управління військової розвідки (ГУР) Андрій Юсов заявив, що інформація про те, що влада Придністров'я закликатиме до російської анексії, є «непідтвердженою».

Інститут вивчення війни пише, що теж не помітив жодних ознак того, що обмежене російське угруповання військ у Придністров'ї може спробувати провести наземну операцію, яка могла б загрожувати Україні, і ISW не вважає, що це угруповання здатне розпочати повноцінну наземну операцію проти України.

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ISW опублікував попереджувальний прогноз 22 лютого і оцінив, що офіційні особи Придністров'я можуть закликати до проведення референдуму про приєднання до росії для підтримки російських гібридних операцій, спрямованих на політичну і соціальну дестабілізацію Молдови. Попередження ISW відображає загрози для стабільності Молдови, а не військової ситуації в Україні.

Раніше президент Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен заявив, що після України путін «потягнеться до Молдови чи країн Балтії».

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