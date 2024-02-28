Колишній гендиректор української прем’єр-ліги звинуватив «Шахтар» та «Олександрію» в змові

Колишній генеральний директор української прем'єр-ліги та львівських «Карпат» Олександр Єфремов різко висловився з приводу скандалу, що пов'язаний з матчем 18-го туру УПЛ «Олександрія» — «Шахтар» (0:0). Вже після поєдинку стало відомо, що у складі господарів поля зіграв незаявлений футболіст Іван Калюжний, і тепер команді Руслана Ротаня, напевно, зарахують технічну поразку (0:3), а чемпіон України вже не вперше отримає «кабінетні» три очки.

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«Чиста змова. Дали 4 млн гривень, а може й 8, і ті визнали свою провину. На тлі можливої втрати 50 млн євро від ЛЧ — це (200 тис. доларів) взагалі не гроші, — написав Олександр Єфремов на своїй сторінці у Facebook. — Чергова підкилимна перемога «Шахтаря». Уряяяя…

І все ж я хочу, щоб було розслідування інциденту. Хочу, щоб дали пояснення усі причетні до нього особи: УПЛ, УАФ, «Олександрія», а також суддя та делегат матчу. За чинного Регламенту змагань в УПЛ — таке організаційно та технічно неможливо.

Чиста змова! «Шахта» дала потрійні преміальні, і всі в «Олександрії» погодилися розіграти дурню. У конспірології «Шахтар» завжди був спеціалістом…"

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До речі, якщо «Шахтар» отримає 3 очки через недбалість співробітника клубу з Олександрії та організації, яка проводить чемпіонат країни, то верхня частина турнірної таблиці УПЛ набуде нового вигляду: 1. «Кривбас» — 37 очок (18 матчів); 2. «Дніпро-1» — 35 (18); 3. «Шахтар» — 34 (16); 4. «Полісся» — 33 (18); 5. «Динамо» — 31 (15); …11. «Олександрія» — 16 (17). На ціну цих двох очок, що впали «Шахтарю» «з неба», подивимося наприкінці сезону.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» програв «Марселю» і припинив виступи в єврокубках.

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Фото із соцмереж

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