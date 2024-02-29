Класний гол Мудрика допоміг «Челсі» пробитися до чвертьфіналу Кубка Англії: відеоогляд матчу

Футболіст збірної України Михайло Мудрик, який зізнався, чи був на ньому пенальті у матчі з Італією, забив свій дебютний гол у найстарішому клубному турнірі у світі — Кубку Англії. Точний удар українця в один дотик на 37-й хвилині допоміг «Челсі» перемогти у домашній зустрічі 1/8 фіналу одного з лідерів чемпіоншипу «Лідс» — 3:2 (Джексон, 15, Мудрик, 37, Галахер, 90+1 — Джозеф, 8, 59) та пробитися до чвертьфіналу турніру.

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Зазначимо, що Мудрик, який грав до 90+2-ї хвилини, у 27 матчах сезону у всіх турнірах забив за «Челсі» 5 м'ячів та віддав 2 гольові передачі.

Додамо, що путівку до півфіналу Кубка Англії лондонський клуб оскаржить (базова дата — 17 березня) у домашньому протистоянні з лідером другого за силою дивізіону «Лестером». Інші чвертьфінальні пари сформували: «Манчестер Юнайтед» — «Ліверпуль», «Манчестер Сіті» — «Ньюкасл» та «Вулверхемптон» — «Ковентрі».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Челсі» з Мудриком та «Манчестер Сіті» видали «трилер» із вісьмома голами.

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Фото ФК «Челсі»

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