В окупованій Оленівці ЗСУ накрили вогнем російських військових: у противника багато загиблих та поранених

Збройні Сили України завдали чергового ракетного удару по скупченню російських військ — цього разу в Оленівці Донецької області.

Як підтверджують в Генштабі ЗСУ, удару було завдано за допомогою українських реактивних систем залпового вогню. За попередніми даними, втрати ворога склали 19 ліквідованих окупантів, серед яких й заступник командира російського військового підрозділу, та 12 поранених, у тому числі й командир цього підрозділу.

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А командувач Повітряними Силами ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив про черговий збитий літак — винищувач-бомбардувальник противника: «Сьогодні 29 лютого — дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака. Мінус Су-34 на східному напрямку! Дякую за роботу! Перемога на землі — кується в небі!»

В Генштабі зазначають, що протягом доби, що минула, ворог завдав 10 ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснив 163 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, церква, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

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Протягом доби відбулося 99 бойових зіткнень:

На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 9 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області, де ворог, 38 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку силами оборони відбито 1 атаку противника в районі східніше Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 4 артилерійських засобах, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ та ще по 1 іншій важливій цілі противника.

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Фото Генштабу ЗСУ

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Тим часом в ССО ЗСУ підтвердили загибель під час виконання бойового завдання воїнів 73-го морського центру спеціальних операцій: «Забезпечуючи відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання воїни прийняли свій останній бій навічно залишившись в строю. Героїчна та надскладна бойова робота підрозділів ССО на суходолі, на морі і в глибокому тилу противника — це щоденний вклад воїнів ССО в перемогу над ворогом».

Відомо, що це сталося Тендровській косі на Херсонщині.

Головком ЗСУ Олександр Сирський, аналізуючи ситуацію на фронті, зазначив, що вона залишається складною: «Ворог продовжує активні наступальні дії на багатьох напрямках лінії фронту. Особливо напружена ситуація склалася на Авдіівському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка. Тривають жорсткі бої в районах Вербове та Роботине, над якими ворог намагається повернути контроль».

Нагадаємо, що за останні дні росіяни втратили з десяток літаків. Військовий експерт порталу Defence Express Іван Киричевський зазначав, що українська ППО навчилась діяти під постійним пресингом противника у прифронтовій зоні. Він не пов'язує «літакопад» з надходженням тих чи інших типів зенітних ракет, підкреслюючи саме майстерність українських бійців.

Фото Генштабу ЗСУ

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