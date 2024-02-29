«Був шокований»: Олексій Залевський про збір коштів на його лікування

Відомий український дизайнер Олексій Залевський, який нещодавно зізнався, що має тяжку хворобу, потребує негайної операції. Про це він розповів в інтерв’ю проєкту «Наодинці». Незабаром на рахунок Олексія стали надходити гроші і зараз вже зібрана вся необхідна сума. Про це Олексій написав на своїй сторінці у соціальній мережі.

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«Дорогі земляки! — звернувся Залевський. — Я дуже вдячний за вашу підтримку та донати. Ви зібрали необхідну суму. (Навіть трохи більше). Залишки суми я перерахую тим, кому потрібна наша допомога. Продовжуйте підтримувати інших у цьому наша сила. Дякую і намагатимуся ще щось створити».

Для самого дизайнера такий вчинок людей став неочікуваним.

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«Я ледь не до сліз був шокований, — зізнався Залевський проєкту ЖВЛ. — Українці почали кидати на картку мені гроші. Були різні проплати, навіть, 5 тисяч гривень. Ми зібрали десь відсотків 70 потрібної суми, і я можу готуватися до операції. Але це не означає, що для мене все скінчиться. Якщо доживу, через 10 років знову доведеться оперуватися».

Залевський зауважив, що причиною проблеми з опорно-руховим апаратом міг стати тяжко перенесений коронавірус. Дизайнер тиждень знаходився під апаратом штучного дихання, а потім почалися проблеми з суглобами. Але незважаючи на відсутність грошей, Залевський не збирався просити про допомогу.

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«Я хожу по лікарнях, бічу наших хлопців з пораненнями, — каже Олексій. - Навколо війна. А тут якийсь дизайнер… Але зараз я зрозумів, що життя триває. Вдячний всім українцям, я не очікував такої реакції. Я був шокований, мені подзвонив Андрій Данилко. Ми не розмовляли років десять. Він каже: „О, ти смієшся“. А мені стало смішно, я собі думаю: невже, на мій похорон прийде Андрій Данилко — все одно приємно».

Раніше «ФАКТИ» писали, що прихильники допомогли зібрати кошти на лікування акторки Катерини Тишкевич, яка знаходилась у комі.

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