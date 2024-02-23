Потрібна термінова операція: Олексій Залевський шокував тяжким діагнозом

Український стиліст, дизайнер, режисер Олексій Залевський, відомий своїми провокативними показами, шокував своїм діагнозом. Пів року тому лікарі виявили у нього некроз кісток (руйнування кісткової тканини з порушенням функції ураженого суглоба). Щоб зупинити хворобу, Олексію потрібна термінова операція. Про це він розповів в інтерв’юYouTube-проєкту ТСН.ua «Наодинці».

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«Я б не хотів спекулювати на цій темі, зараз багато військових, яким також потрібна допомога. Тому і не хотів говорити про це публічно», — сказав Олексій.

На операцію потрібно приблизно 14 тисяч євро. Таких грошей Залевський не має. Та й просити у знайомих теж не хоче. Каже, що зараз у всіх багато потреб. За словами Олексія, він живе на пенсію 2070 гривень та шукає будь-яку роботу, щоб триматися на плаву.

«Я в пошуках якоїсь роботи. Я навіть писав деяким в групі „Кіносоюз“. Я просто, поки був час, почав вивчати програми з монтажу: світлокорекційні, постпродакшн. У мене просто лежить третій фільм. Я розумів, що наймати компанію, платити кошти — в мене зараз немає цієї можливості. Тому я сів і почав потихеньку вчитися. Потихеньку я вивчив всі ці основні програми. Але поки немає роботи, мені ніхто не пропонував», — розповів Олексій.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що прихильники допомогли зібрати кошти на лікування акторки Катерини Тишкевич, яка перебувала в комі через сепсис. Необхідну суму вдалося швидко закрити. Зараз акторка відновлюється вдома та шукає шляхи лікування головного болю, від якого страждає понад вісім років.

Фото: скріншот

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