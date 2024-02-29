Не стало найкращого бомбардира в історії «Карпат», який вижив під час ракетного обстрілу Львова

У віці 76 років після тяжкої хвороби помер найкращий бомбардир в історії львівських «Карпат» Володимир Данилюк, будинок якого влітку минулого року зруйнувала російська ракета. Сумну звістку повідомив на своїй сторінці у Facebook відомий журналіст Юрій Назаркевич.

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Колишній нападник молодіжної збірної СРСР Данилюк захищав кольори львівської команди у 1969—1978 роках, забивши у 332 матчах чемпіонату та кубка Союзу 94 м'ячі. Разом із «Карпатами» голеадор у 1969-му став володарем Кубка Радянського Союзу.

Володимир Данилюк - найкращий бомбардир в історії "Карпат"

Після завершення кар'єри Володимир Данилюк працював тренером-викладачем у Львівському училищі фізичної культури. З першого випуску вийшли відомі згодом футболісти Михайло Стельмах, Володимир Різник, Ярослав Ланцфер, а також олімпійський чемпіон Володимир Татарчук, за підготовку якого фахівцю надали звання заслуженого тренера України.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний екскапітан «Карпат», автор історичного хет-трику в чемпіонаті Радянського Союзу.

Фото Facebook

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