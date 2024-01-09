Як зробити так, щоб квіти стояли довше: ви будете шоковані, наскільки це просто

У свіжих квітах є щось особливе. Незалежно від того, чи подарувала вам букет кохана людина, чи ви надихнулися відомими словами Майлі Сайрус про любов до себе і купили букет, наявність свіжих квітів у будинку або в офісі може миттєво підняти настрій. З огляду на це, а також враховуючи, що свіжі букети не завжди коштують дешево, корисно знати, як зробити так, щоб квіти простояли довше. На щастя, кілька провідних експертів-флористів люб'язно поділилися своїми порадами та секретами, як продовжити життя свіжим квітам, пише Womans day.

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Перед тим, як поставити букет, обов'язково використовуйте чисту вазу і наповніть її приблизно на три чверті теплою водою. Перед тим, як наповнити її, двічі перевірте, чи всі мильні залишки були змиті. Залишки мила можуть скоротити термін життя стебел.

За словами відомого флориста Майкла Гаффні, засновника Нью-Йоркської школи квіткового дизайну, 2 ст. л. цукру, змішані з 2 ст. л. білого оцту, добре допомагають зберегти свіжість квітів. Цукор допоможе підживити квіти і сприятиме розкриттю бутонів, оцет допоможе пригнічувати ріст бактерій і довше зберігати квіти свіжими.

Як тільки ви принесете квіти додому, швидко обріжте стебла. Свіжий зріз допоможе стеблу легше поглинати воду, і ваші квіти залишатимуться зволоженими. Зволожені квіти — щасливі квіти, що, в свою чергу, означає довше життя у вазі! Підрізаючи стебла, не робіть це горизонтально — тільки під кутом 45°. Це збільшує площу поверхні, через яку стебла поглинають воду, і не дозволяє стеблам стояти на дні вази.

Уникайте прямих сонячних променів при виборі місця для вашої композиції. Адже будь-яке пряме джерело тепла або світла призводить до передчасного побуріння і в'янення.

Ще один спосіб зберегти свіжі квіти якнайкраще протягом декількох днів якщо не тижнів поспіль? Видаляйте стебла, які втратили свою життєву силу.

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Якщо більша частина вашого букета починає в'янути одночасно, у вас є кілька варіантів. По-перше, ви можете викинути його і поставити крапку. Однак якщо ви сентиментальні або просто хочете використати квіти за призначенням, є кілька способів зберегти їх. Найкращим способом зберегти квіти у майже первісному вигляді є сушіння. «Хоча не всі сорти підходять для сушіння, найкращий метод — повісити букет догори дригом у прохолодному сухому приміщенні.

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Загалом букети зазвичай висихають за три дні, але іноді на це може знадобитися кілька тижнів.

Раніше повідомлялося, як зберегти троянди у вазі.

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