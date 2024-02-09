День святого Валентина наближається. Троянда — один із найпопулярніших подарунків до свята . Вона може бути живою або у складі парфумів, чаю, конфітюру… Особливо зараз популярні солодощі у вигляді троянд або ними декоровані. У інтерв’ю «ФАКТАМ» цукрова флористка з Івано-Франківська Наталія Лупич, роботи якої відзначені двома золотими медалями на Міжнародному кондитерському конкурсі Cake International, розповіла про троянди з цукрової пасти та пластичного шоколаду, якими зазвичай прикрашають весільні торти.

«Червона троянда розповість про кохання, бордова — про шану»

— За роки моєї творчої праці я створила велике різноманіття квітів — починаючи з крихітних незабудок до величних півоній та соняшників, — говорить Наталія Лупич. — Але завжди особливе місце у моїй творчості займали та займають троянди. Я їх створила, дійсно, багато: різних сортів, забарвлень, за різними технологіями. Квіти — це мова природи, справжня та щира. Є своя особлива мова у троянд.

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Наталія Лупич: «Троянди у моїй творчості займають особливе місце»

— Що ж вона означає?

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— Червона троянда розповість про кохання, бордова — про шану. Бордовими трояндами нагороджували в Стародавньому Римі за видатні заслуги. Рожева троянда розповідає про пристрасть, радість життя, молодість. Білі троянди — символ вічної любові, тому ними дуже часто прикрашають весільні торти. Витончена краса цих квітів та ніжність неперевершені. До того ж білі троянди асоціюються з чистотою та вірністю. Друзям дарують жовті троянди. Наші предки називали троянду ще ружею, і була вона в них квіткою Лади і Лелі — богинь, котрі піклувалися про жіночу красу, кохання й щастя наречених.

Рожеві троянди з цукрової пасти вишукані та ніжні

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— Які троянди ваші улюблені?

— Рожеві. Кількість відтінків та форм рожевих троянд вражає — від ніжних блідо-рожевих бутонів до насичених яскравих красунь. Коли я промовляю слово «троянда», то чомусь саме рожева троянда виникає у мене в підсвідомості. Ці квіти можуть бути класичної келиховидної форми або пишними багатопелюстковими. Надзвичайно гарні паркові троянди. На одному кущі можуть рости троянди і різні за відтінком, і різні за формою.

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Не так давно я відкрила для себе неймовірні троянди «капучино». В них присутні теплі відтінки жовтого — від кремового до кавового, з вкрапленнями рожевого. В цих трояндах поєднується чудова класична форма з численними махровими пелюстками, красиво по спіралі розташованими у квітці. Звичайно, я не могла обійти стороною таку красу і відтворила її з цукрової пасти (мастики).

Троянда «капучино» надзвичайно гарна

— У вас дуже гарні букети. Як досягаєте гармонії у композиції?

— Намагаюсь дотримуватись таких правил складання букетів, що й з живих квітів. Гарна композиція з квітами близьких відтінків. По краях букета розміщаю світлі квіти з невеликими бутонами, а яскраві та темні — в центрі композиції. Це ж стосується і розмірів троянд: в центрі композиції розміщую великі квітки, далі від нього — більш дрібні.

Букети Наталії Лупич неначе зі справжніх квітів

«Шоколадні квіти можуть підсилювати смак десертів»

— Чим відрізняються на троянди з цукрової пасти та пластичного шоколаду?

— Квіти з цукрової пасти виглядають як справжні. Це стосується і палітри відтінків, і дрібних деталей, і аромату. Але головне — це ефект динаміки. Можна сформувати пелюстки таким чином, щоб вони були наче розбурхані вітром, припечені сонечком. У пелюстках можна створити дірочки, трошки надірвати краї… Можна нахилити голівку троянди, що вже майже відцвітає, донизу, а пагін з молоденьким бутоном спрямувати вгору. Ми можемо створювати гілки — абсолютні копії живих рослин — за допомогою флористичних дротів та стрічки, які не є їстівними. Тому квіти з цукрової пасти називають «умовно їстівними». Насправді ж їх не їдять. Вони — для краси.

Квітами з пластичного шоколаду ласують — в них немає ні дротиків, ні стрічок чи інших вкладень… Тільки смачний шоколад! До того ж вони можуть бути різними на смак. Це може бути смак кави чи какао, горішка чи полуниці, які можуть ховатись всередині такої троянди. Шоколадні квіти можуть підсилювати смак десертів. Об’єднує квіти з цукрової пасти та пластичного шоколаду те, що це вишуканий декор для тортів та десертів, який несе людям радість та естетичне задоволення.

Смачні подарунки дуже популярні у День закоханих

— Як обрати квіти для весільного торта?

— Зазвичай наречені віддають перевагу декору у світлих тонах. Це білі або рожеві квіти ніжних відтінків, що символізують закоханість, молодість, радість почуттів, любов. Композиції повинні бути легкими, повітряними, сонячними. Я їх обов'язково доповнюю бутонами. А от зів’ялі квіточки чи листочки з дірочками, які я так люблю створювати, бо вони як справжні у природі, в декорі весільного торта будуть недоречними. Також неактуальні важкі за формою та кольором композиції.

«Зараз набирають популярності «фуд-букети»

— Мені пощастило спілкуватись з власником найбільшого розарію у світі. Він в інтерв’ю розповідав, що у королівських парках Франції росте троянда «Пті Тріанон» рожевого кольору з перламутровим відтінком. Вночі вона підсвічує все довкола. Є троянди-хамелеони. Наприклад, бутон сорту «Акрополіс», розкриваючись, світлішає, перетворюючись із рожевого на білий. А яку троянду ви мрієте створити з цукрової пасти чи пластичного шоколаду у майбутньому?

— Дуже хочу створити з цукрової пасти троянду «Манстед Вуд». Це розкішна велика чашоподібна квітка з неперевершеним ароматом староанглійських троянд та фруктовими нотками ожини й лохини. Вона може бути глибокого бордового кольору, а інколи — насиченого малинового.

Троянди, які створює Наталія Лупич, - справжні шедеври

— Як правильно зберігати квітковий їстівний декор?

— Квіти з цукрової пасти, основний інгредієнт яких цукор, дуже чутливі до вологості. Тому для декору тортів краще створювати їх за тиждень-два до свята й зберігати в закритих боксах. Квіти з пластичного шоколаду теж варто зберігати в закритих боксах — в прохолодному приміщенні. А якщо спекотно, то краще взагалі в холодильнику. Шоколадні троянди з полуницею всередині зберігаються лише одну добу.

Шоколадна квітка з полуницею всередині зберігається лише добу

— Які, на вашу думку, нині нові тренди у квітковому фуд-дизайні?

— Зараз набирають популярності «фуд-букети», які часто даруються друзям та коханим до свят. Такі смачні подарунки можна створювати і з квітів з пластичного шоколаду. До прикладу, на День святого Валентина дуже популярно замовляти шоколадні квіткові композиції у вигляді серця. І звичайно ж, примою в таких композиціях є королева квітів — троянда. Навіть одна така квітка в декорі тортика здатна створити святковий настрій.

Раніше майстриня Наталя Гуменюк поділилася секретами створення квітів з пластичної замші, які нічим не відрізняються від справжніх.

Фото з альбому Наталії Лупич

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