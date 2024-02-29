Двоє артистів Львівської опери втекли за кордон після гастролей

Двоє артистів Львівської опери не повернулися після гастролей в Україну, де триває загальна мобілізація. Про це повідомляє Telegram-канал «Реальний Львів».

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Йдеться про провідного соліста балету Андрія Михаліху та артиста балету Богдана Ключника. До України також вирішила не повертатися дружина Михаліха — Юлія. Львівська опера наразі проводить службове розслідування.

Як писали «ФАКТИ», минулого року футболіст «Шахтаря» зник після гри у Бельгії. Також стало відомо про зникнення з табору команди в Європі члена збірної України.

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