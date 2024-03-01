Три літаки, 900 окупантів та 36 артилерійських систем: в Генштабі підрахували втрати ворога за добу

Розпочалася сімсот тридцять сьома доба широкомасштабної збройної агресії росії проти України.

На фронті відбулося 83 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 91 авіаційний удари, здійснив 142 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, повідомили в Генштабі ЗСУ.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Табаївка Харківської області.

Нашими воїнами відбито 12 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області.

РЕКЛАМА

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

РЕКЛАМА

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Силами оборони відбито атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

РЕКЛАМА

Сили оборони продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ на Херсонщині. Так, протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу противника. Також підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 3 реактивних системах залпового вогню БМ-21 «Град», 2 артилерійських засобах, 2 пунктах управління, 1 складу боєприпасів, 1 засобу радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо, днями в окупованій Оленівці на Донеччині ЗСУ накрили вогнем російських військових.

А у Мелітополі та Токмаку майже одночасно померли два колаборанти, які активно займалися так званими виборами путіна.

99

Читайте нас у Facebook