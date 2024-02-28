Фінал очікуваний: в окупованих областях України загадково загинули зрадники, які займались «виборами» путіна

Нещодавно ми писали, що внаслідок удару ЗСУ по Лисичанську знищено одного з «міністрів» «лнр». В окупованій частині Запорізької області загинули два російські колаборанти, які займалися організацією так званих виборів російського диктатора путіна, якому вже не вірять європейські політики. Місцеві зрадники налякані. Про події розповів російський Z-канал «Кремлівська табакерка», передає Dialog.

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Як повідомляє видання, в окупованих Мелітополі і Токмаку майже одночасно померли два колаборанти, які активно займалися так званими виборами.

«Помер чоловік 42 років, член однієї з дільничних виборчих комісій. Причина смерті — раптовий серцевий напад. 56-річну жінку вбили біля її будинку — розбили голову. Ходять чутки, що її вбили диверсанти: вона дуже допомагала з організацією виборів», — повідомив канал.

Обидві смерті, як стверджується, дивні. Так, померлий зрадник не мав жодних проблем із серцем і був у хорошій фізичній формі. З убивством жінки ситуація теж досить цікава. Бо за офіційною версією, з нею нібито розправилися грабіжники, які не взяли ні її телефон, ні гроші з гаманця.

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Пропагандистський телеграм-канал зазначив, що нещодавно в окупованому Маріуполі було ліквідовано цілу групу росіян, які приїхали в місто займатися «виборами». Їх було отруєно. Росіяни та місцеві колаборанти вважають, що всі три випадки — операція України зі зриву «виборів», тож вони в сильній тривозі.

Ходять навіть чутки про блукаючих диверсантів, які їздять різними регіонами росії і хочуть зірвати «вибори».

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Нещодавно у Маріуполі підірвали авто колаборанта.

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