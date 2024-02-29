«Схоже, до них не доходить»: Повітряні Сили повідомили вже про три збитих 29 лютого російських Су-34

Командувач Повітряними Силами ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, який ранком 29 лютого повідомляв про збиття ворожого Су-34 на східному напрямку, заявив, що кількість знищених «сушок» збільшилася ще на два літаки.

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«Схоже, до них не доходить! Ніяких висновків не роблять російські пілоти! Сьогодні близько 9:00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів», — повідомив він.

Фото ПС ЗСУ

Нагадаємо, що 27 лютого ворог втратив за день два літаки. Загальна кількість ворожих «пташок», у тому числі й А-50, які були «приземлені» ЗСУ за останні тижні, перевищила десять літаків.

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Фото з Вікіпедії

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