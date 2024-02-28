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В alyona alyona і Jerry Heil з’явився головний конкурент на «Євробаченні»

12:06 28 лютого 2024
Baby Lasagna

У представниць України на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення» alyona alyona та Jerry Heil, які вже кілька тижнів очолюють рейтинг букмекерів, з’явився головний конкурент. Це представник Хорватії — 28-річний співак Baby Lasagna із запальним треком Rim Tim Tagi Dim. Пісня стрімко набирає популярності та вже посідає друге місце в рейтингу букмекерів. Наразі така ймовірність складає 12%. Разом з тим, ймовірність перемоги alyona alyona та Jerry Heil трохи знизилась — до 16%.

Варто зазначити, що представника Ховатії в національному відборі країни допомагали обирати українці. За правилами переможця обирають глядачі, хорватське та міжнародне журі, до якого увійшли співачка Світлана Тарабарова, виконавчий продюсер «Радіо Промінь» Максим Яковенко та голова делегації України на «Євробаченні» Оксана Скибінська.

Нагадаємо, цьогоріч «Євробачення» відбудеться в Мальме (Швеція). Організатори вже представили розкішну сцену та оголосили зіркових ведучих.

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На сцені конкурсу може виступити українка Марія Сур, яка пройшла до фіналу відбору у Швеції.

Навколо конкурсної пісні Zorra іспанського гурту Nebulossa розгорівся скандал. Зокрема представники Феміністичного руху Мадрида вважають, що композиція «ображає жінок у сексистський спосіб» та вимагали її вилучення з «Євробачення».

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Фото: eurovisionworld.com

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