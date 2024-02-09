Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українських військовополонених не було на борту російського літака Іл-76, який впав в районі Бєлгорода (рф). Втім, про їхню долю наразі нічого не відомо.

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«Чи були там наші полонені? Я вам точно можу сказати — ні… Якщо би це відбулося, то, повірте, біологічного матеріалу було би в такій кількості, вони (росіяни. — Авт.) обов'язково би цим скористувалися, вони обов'язково все це би зафільмували. І то поле було би все червоне від крові», — сказав Данілов в інтерв'ю «Бабелю».

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Натомість у росіян була «заготовлена вся ця історія». «Давайте дочекаємося. Якби це так відбулося, Лавров (міністр закордонних справ рф Сергій Лавров. — Авт.) так би репетував, вони би все це показували», — додав він.

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Нагадаємо, що на 24 січня, коли військово-транспортних російський літак зазнав авіатрощі, був призначений обмін полоненими, який того дня не відбувся. Це сталося за тиждень — 31 січня з полону повернулися 207 українців. А напередодні вдалося звільнити ще 100 військових, у тому числі й захисників «Азовсталі».

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Фото — скріншот

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