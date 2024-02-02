Україна просила повернути тіла нібито загиблих під час аварії Іл-76 військовополонених: що ГУР відповіли в рф

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що Україна зверталася до росії із запитом щодо повернення тіл ймовірних загиблих полонених, які нібито перебували на борту російського військового транспортного літака Іл-76, який впав під Бєлгородом. Однак росія поки що не відреагувала на ці звернення, повідомляє «Інтерфакс-Україна»

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«Щодо інформації про загибель — так, Україна зверталася і продовжує звертатися щодо передачі тіл», — підтвердив Юсов у телеефірі «UAразом».

Представник української розвідки наголосив на необхідності вимоги провести неупереджене міжнародне розслідування, яке б охоплювало не лише обставини катастрофи літака Іл-76, а й з'ясування, хто чи що насправді перебувало всередині — люди чи боєкомплект.

«Поки що росія не підтвердила процес, який стосується міжнародного відкритого розслідування», — зазначив Юсов.

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Він також повідомив, що обмін військовополоненими 31 січня став «майже завершенням» довгоочікуваної операції, що почалася в день інциденту з катастрофою російського літака. Під час обміну повернулися додому українці, яких мали обміняти ще 24 січня, але, за словами Юсова, 65 осіб зі списку, наданого російською пропагандою, продовжують вважатися в Україні військовополоненими.

Раніше повідомлялося, що ймовірність того, що Іл-76 був збитий саме російською ракетою — висока, вважає український експерт.

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