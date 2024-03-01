Вчителька молодших класів здавала ворогу патріотів України, а потім вирішила «залягти на дно» на орендованій квартирі

На Харківщині СБУ затримала чергову ворожу агентку. Колишня освітянка «здавала» росіянам українських патріотів під час боїв за Харків.

ВІДЕО ДНЯ

За даними спецслужби, йдеться про 57-річну колишню вчительку молодших класів у селі Лук’янці Липецької громади. Раніше її притягували до відповідальності за побиття учнів.

У період окупації населеного пункту вона «здавала» загарбникам місця перебування українських патріотів.

Саме за її наведенням рашисти викрали та ув’язнили до катівні декількох учасників руху опору в регіоні.

Серед них — депутат місцевої ради, учасник АТО і батько діючого співробітника Національної поліції України.

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У катівнях до викрадених людей застосовували жорстокі тортури — постійно били і тривалий час залишали без їжі та води. У такий спосіб російські окупанти намагались отримати від потерпілих інформацію про Сили оборони, які на той час вели запеклі бої за Харків.

Як зазначають у СБУ, загарбникам не вдалося «вибити» з українських патріотів розвіддані, а згодом декількох відпустили.

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Ще одного — окупанти вивезли до бєлгородської області, де тримали у полоні 2 роки, а потім обміняли на російського бойовика.

Сама зрадниця після звільнення села виїхала до Харкова, де «залягла на дно» і сподівалась уникнути правосуддя.

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Співробітники СБУ встановили її місцезнаходження в обласному центрі та затримали в орендованій квартирі.

Затриманій повідомлено про підозру за ст. 111−2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Жінка перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, днями на Харківщині затримали ще одну ворожу поплічницю. Жінка наводила російські ракети на обласний центр та чекала на захоплення міста



Перед цим СБУ знешкодила російську агентку, яка коригувала ракетний удар по Харкову 23 січня.

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