Розвідувала слабкі місця в обороні Харкова: СБУ затримала співробітницю університету

Співробітники Служба безпеки затримали і повідомили про підозру посадовиці технічного університету Харкова, яка розвідувала місця дислокації української армії у прифронтових територіях. Робила вона це за завданням представника окупаційних угруповань Південного військового округу рф, який воює під Куп’янськом на Харківщині.

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Як повідомляє пресцентр СБУ, підозрювана намагалася виявити місця базування ППО, фортифікаційних споруд, блокпостів та бронетехніки українських військ, для чого вона особисто на власному авто об’їжджала прифронтову територію області та приховано фотографувала локації Сил оборони.

Також отриману інформацію зловмисниця «зливала» адміністратору російського Телеграм-каналу, який був створений у грудні 2022 року для збору розвідданих про підрозділи ЗСУ.

Встановлено, що «в поле зору» спецслужб рф жінка потрапила як ідеологічна прихильниця рашизму, яка у розмовах зі знайомими вихваляла кремль та виправдовувала ракетні удари по Україні.

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Показово, що затримали жінку на території Рівненської області, куди вона переїхала, аби врятуватися від російських ударів по Харкову.

Нині слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу України («Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ»). Їй загрожує довічне ув'язнення.

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Нагадаємо також про нещодавнє затримання співробітниками СБУ «переселенця» з Миколаївщини, який під час окупації рідного регіону возив «кадирівцям» їжу в окопи та ремонтував їм техніку

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