Закликала частіше обстрілювати Харків: СБУ знешкодила цінного агента окупантів

У Харкові, де нещодавно знешкодили російську агентку, яка коригувала ракетний удар по місту 23 січня, була викрита ще одна ворожа поплічниця — жінка наводила російські ракети на обласний центр та чекала на захоплення міста

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Кіберфахівці Служби безпеки України з'ясували, що місцева мешканка була особливо цінним агентом для ворога, оскільки виконувала «контролюючу» функцію для російських спецслужб. Зокрема, фігурантка виходила на місцевість та перевіряла координати, які їй надсилали рашисти. Під час дорозвідки зрадниця фотографувала «потрібні» об’єкти та позначала їх на картах Google, а потім пересилала відповідний «звіт» через месенджер.

«У листуваннях з ворогом агентка закликала частіше обстрілювати Харків, щоб завдати місту максимальних руйнувань. Також вона сподівалась на захоплення обласного центру та його „приєднання“ до складу рф», — зазначили в СБУ та додали, що викрили зловмисницю на початковому етапі її розвідувальної активності, що дозволило покроково задокументувати її злочинні дії, затримати і тим самим запобігти серії ракетних ударів по місту.

Затримана — безробітна місцева жителька, ідеологічна прихильниця рашизму. Наприкінці 2023 року її дистанційно завербував представник російської розвідки. Під час обшуків у жінки виявили телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь російської спецслужби.

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«Оперативний ЗСУ» уточнює, що йдеться про харків'янку Ганну Перепелицю.

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Затриманій повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

А напередодні в СБУ повідомляли, що затримали і повідомили про підозру посадовиці технічного університету Харкова. Жінка розвідувала місця дислокації української армії у прифронтових територіях за завданням представника окупаційних угруповань Південного військового округу рф, який воює під Куп’янськом на Харківщині.

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Фото СБУ

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