Продавали харчі, призначені для побратимів: на Донеччині перед судом постануть двоє військових

На Донеччині співробітники Державного бюро розслідувань викрили двох військовослужбовців — начальника продовольчого складу військової частини та керівника їдальні, які привласнювали та розпродавали продукти, призначені для харчування особового складу своєї частини.

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В ході попереднього розслідування було встановлено, що вони занижували у документах залишки продовольства, яке призначалося для харчування військовослужбовців. Привласнені таким чином харчі фігуранти збували одному з місцевих підприємців за заниженою ціною. Так з квітня до вересня 2023 року зловмисники «списали» понад 3 тонни харчів, зокрема м’ясо, цукор, крупи, молочні продукти, олія, яйця, шоколад, сік та інше. Водій вивозив продукти замовникам з території частини.

Під час чергової спроби продажу продовольства працівники ДБР затримали начальника їдальні військової частини. У ході обшуків правоохоронці вилучили у нього вкрадені продукти та службову документацію, яка доводить проведення оборудки.

Нині обоє фігурантів обвинувачуються у привласненні військового майна, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України), і можуть бути покарані позбавленням волі на термін до 15 років.

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Нагадаємо також про нещодавнє викриття злочинної схеми з викрадання військового одягу з військової частини та продажу його за демпінговими цінами — нею опікувалися військовослужбовці ТРО Києва.

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