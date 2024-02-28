Списували форму та продавали через мережу: в Теробороні Києва виявлено махінації на мільйони гривень

Міноборони потрапило у черговий корупційний скандал. У Києві ДБР викрило масштабну оборудку з викрадання військового одягу з частини та продажу його за демпінговими цінами

ВІДЕО ДНЯ

За даними ДБР, до складу злочинного угрупування входили військовослужбовці, які забезпечували списання військового майна, а також цивільні особи, які займалися його продажем.

Організував злочинну схему один з цивільних, який мав вплив на окремих підконтрольних йому військовослужбовців. Через них він викрадав з частини бронежилети, шоломи, зимові/літні комплекти одягу, взуття тощо. Вкрадене вивозилось з військової частини на імпровізований склад в одному з гаражних приміщень столиці.

Зловмисники вкрали речей щонайменше на 3,6 млн грн. Точна сума буде відома після проведення слідчих дій та експертиз.

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Під час обшуків правоохоронці виявили великі запаси речового майна, які члени злочинної групи мали намір продати через інтернет. Вони зрізали бирки з продукції, які вказували що майно власність ЗСУ та не призначено для продажу.

Організатора та 2 осіб, один з яких військовослужбовець, затримано «на гарячому» під час продажу військового майна на суму понад 2 млн грн зі «знижкою» у майже 50%.

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Як повідомляли «ФАКТИ», виявлені факти, що у Міноборони завищують витрати на їжу для військових, а також деякі не чисті на руку чиновники намагалися вкрасти сотні мільйонів на закупівлі снарядів для ЗСУ.

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