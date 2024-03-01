Мобілізація засуджених та ув’язнених: що планують в Раді

В Україні передбачать можливість мобілізації засуджених.

Це стосується як тих, хто отримав умовне покарання, так і тих, хто перебуває у місцях позбавлення волі, розповів член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський.

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«Ми передбачимо, щоб засуджені, які отримали покарання без реального відбуття його в місцях пенітенціарної системи (або засуджені з відстрочкою від відбування покарання, або умовно засуджені, які фізично перебувають на волі), можуть бути мобілізовані, вони також будуть взяті на військовий облік», — сказав Веніславський.

Він повідомив, що інша категорія — особи, які перебувають у місцях позбавлення волі.

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Як зазначив Веніславський, виключенням є особи, яких засудили за злочини проти основ національної безпеки, проти статевої свободи людини та деяких інших найбільш сенситивних злочинів.

Ці категорії з урахуванням вищезазначених виключень, за його словами, зможуть вступити на військову службу під час мобілізації у воєнний час за їхнього бажання та згоди.

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Звзнвямсо, що наприкінці січня Кабмін вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення. У проєкті закону містяться норми щодо зміни правила виїзду військовозобов'язаних за кордон, стосовно надання «броні» від призову для українців, щодо дозволу надсилати повістки через електронний кабінет, про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки. Кілька тижнів тому парламент ухвалив законопроєкт у першому читанні.

Спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявляв, що народні депутати мають 14 днів між першим й другим читанням законопроєкт про мобілізацію для того, щоб внести свої правки у нього. Своєю чергою, президент Володимир Зеленський пояснював, що в Україні змінюють закон про мобілізацію, оскільки документ було ухвалено до війни і він не відповідає реаліям.

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