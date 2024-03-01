Обізвав суддю дебілом: олімпійського чемпіона з росії вигнали з турніру в Дубаї та позбавили зароблених призових (відео)

Друга ракетка росії та п'ята ракетка світу Андрій Рубльов дискваліфікований у півфіналі престижного тенісного турніру в Дубаї (ОАЕ) за образу судді, повідомляє Sport24. Раніше тенісист збірної Франції Адріан Маннаріно взяв поганий приклад з росіянина і просто на корті розбив собі ракеткою чоло.

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Олімпійський чемпіон-2020 у міксті боровся за путівку до півфіналу з колишнім росіянином, представником Казахстану Олександром Бубликом, з яким Рубльов знайомий з дитинства. Наприкінці третього сету за рахунку 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 на користь Бублика росіянин почав кричати лінійному арбітру, що м'яч влучив у аут. Під свист публіки супервайзер підійшов до Рубльова і сказав, що лінійний розуміє російську мову: мовляв, ви йому сказали: «Ти дебіл!» Андрій російською звернувся до лінійного: Ти серйозно зараз, б***ь? Клянуся, я нічого такого не казав". Але було пізно… Рубльову зарахували технічну поразку, хоча Бублик був готовий продовжувати гру.

До речі, через дискваліфікацію росіянин-скандаліст втратить призові (вихід у півфінал оцінюється в 157 755 доларів) та очок, зароблених на турнірі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у знаменитого російського тенісиста померла дружина, сиротами залишилися троє дітей.

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Фото X ATP

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