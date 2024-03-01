Чемпіонат України з футболу, 19-й тур, 1—3 березня: результати та відеоогляди матчів, турнірна таблиця
У п'ятницю, 1 березня, поєдинком у Житомирі між новачками УПЛ стартувала програма 19-го туру чемпіонату України з футболу. Нагадаємо, що 18-й тур завершився скандалом: «Олександрії» загрожує технічна поразка за участь у поєдинку із «Шахтарем» незаявленого гравця.
Чемпіонат України. 19-й тур
1 березня (п'ятниця)
«Полісся» (Житомир) — ЛНЗ (Черкаси) — 0:1 (Олійник, 90+2). Юніорські склади — 3:0.
У 19-му турі української прем'єр-ліги також зіграють: 2 березня — «Минай» — «Металіст 1925» (13:00), «Динамо» — «Чорноморець» (15:30), «Ворскла» — «Верес» (15:30), «Колос» — «Рух» (18:00); 3 березня — «Оболонь» — «Дніпро-1» (13:00), «Олександрія» — «Зоря» (15:30), «Шахтар» — «Кривбас» (18:00).
Становище команд:
1. «Кривбас» — 37 очок (18 матчів);
2. «Дніпро-1» — 35 (18);
3. «Полісся» — 33 (19);
4. «Шахтар» — 32 (16);
5. «Динамо» — 31 (15);
6. «Рух» — 27 (18);
7. «Колос» — 24 (17);
8. «Ворскла» — 23 (18);
9. ЛНЗ — 23 (18);
10. «Чорноморець» — 23 (17);
11. «Олександрія» — 17 (17);
12. «Зоря» — 15 (15);
13. «Металіст 1925» — 15 (18);
14. «Оболонь» — 15 (17);
15. «Верес» — 12 (17);
16. «Минай» — 7 (16).
Бомбардири: 9 м'ячів — Владислав Ванат («Динамо»); 7 — Олег Кожушко (Кривбас), Віталій Буяльський (Динамо), Андрій Штогрін («Чорноморець»); 6 — Максим Задерака («Кривбас»), Олександр Філіппов («Дніпро-1»); 5 — Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Юрій Климчук, Ілля Квасниця (обидва — «Рух»), Едуардо Герреро («Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній гендиректор української прем'єр-ліги звинуватив «Олександрію» та «Шахтар» у змові.
Фото ФК «Динамо»94
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