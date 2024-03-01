Чемпіонат України з футболу, 19-й тур, 1—3 березня: результати та відеоогляди матчів, турнірна таблиця

У п'ятницю, 1 березня, поєдинком у Житомирі між новачками УПЛ стартувала програма 19-го туру чемпіонату України з футболу. Нагадаємо, що 18-й тур завершився скандалом: «Олександрії» загрожує технічна поразка за участь у поєдинку із «Шахтарем» незаявленого гравця.

ВІДЕО ДНЯ

Чемпіонат України. 19-й тур

1 березня (п'ятниця)

«Полісся» (Житомир) — ЛНЗ (Черкаси) — 0:1 (Олійник, 90+2). Юніорські склади — 3:0.

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У 19-му турі української прем'єр-ліги також зіграють: 2 березня — «Минай» — «Металіст 1925» (13:00), «Динамо» — «Чорноморець» (15:30), «Ворскла» — «Верес» (15:30), «Колос» — «Рух» (18:00); 3 березня — «Оболонь» — «Дніпро-1» (13:00), «Олександрія» — «Зоря» (15:30), «Шахтар» — «Кривбас» (18:00).

Становище команд:

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1. «Кривбас» — 37 очок (18 матчів);

2. «Дніпро-1» — 35 (18);

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3. «Полісся» — 33 (19);

4. «Шахтар» — 32 (16);

5. «Динамо» — 31 (15);

6. «Рух» — 27 (18);

7. «Колос» — 24 (17);

8. «Ворскла» — 23 (18);

9. ЛНЗ — 23 (18);

10. «Чорноморець» — 23 (17);

11. «Олександрія» — 17 (17);

12. «Зоря» — 15 (15);

13. «Металіст 1925» — 15 (18);

14. «Оболонь» — 15 (17);

15. «Верес» — 12 (17);

16. «Минай» — 7 (16).

Бомбардири: 9 м'ячів — Владислав Ванат («Динамо»); 7 — Олег Кожушко (Кривбас), Віталій Буяльський (Динамо), Андрій Штогрін («Чорноморець»); 6 — Максим Задерака («Кривбас»), Олександр Філіппов («Дніпро-1»); 5 — Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Юрій Климчук, Ілля Квасниця (обидва — «Рух»), Едуардо Герреро («Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній гендиректор української прем'єр-ліги звинуватив «Олександрію» та «Шахтар» у змові.

Фото ФК «Динамо»

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