Українська красуня Магучих стала віцечемпіонкою світу в Глазго (відео)

На чемпіонаті світу з легкої атлетики у закритих приміщеннях, що стартував у Глазго (Шотландія) за участю 650 спортсменів з 130 країн, Україна виборола першу медаль. Уславлена українська стрибунка у висоту, чинна чемпіонка світу та чемпіонка Європи 22-річна Ярослава Магучих у завзятій боротьбі стала віцечемпіонкою світу.

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Красуня з Дніпра з першої спроби подолала планку на висоті 192, 195 і 197 см, а ось 199 см взяти не змогла навіть з трьох стрибків (при тоому, що вже цього сезону Ярослава стрибала на 204 см). На відміну від віцечемпіонки Олімпійських ігор у Токіо Ніколи Оліслагерс, яка у третій спробі все ж таки стрибнула на 199 см і стала чемпіонкою світу. «Бронза» дісталася Лії Апостоловські зі Словенії (195 см).

На жаль, ще одна українська стрибунка — 26-річна киянка Юлія Левченко — пробилася у фінал, але змогла взяти лише стартову висоту 184 см (з першої спроби) та у підсумку фінішувала лише на 9-й позиції.

Нагадаємо, що Ярослава Магучих була чинною чемпіонкою світу у приміщеннях. У березні 2022-го українка здобула «золото» змагань у Белграді з результатом 202 см.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих оголосила про заручини.

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