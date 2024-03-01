Чи можливий прорив росії влітку 2024 року: аналітики про можливості агресора

Україна стурбована можливістю значного посилення росії влітку 2024 року у разі подальших затримок із західною безпековою допомогою. Агентство Bloomberg повідомило, що за внутрішніми українськими оцінками, російське просування вздовж лінії фронту може набрати значних обертів до літа 2024 року, якщо партнери України не збільшать постачання артилерійських боєприпасів.

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Видання зазначає, «що Україна очікує, що російські війська приймуть рішення між продовженням своєї нинішньої орієнтації на поступове тактичне просування та підготовкою до більш масштабної спроби прориву влітку 2024 року залежно від результатів поточних російських наступальних операцій».

Президент України Володимир Зеленський заявив 25 лютого, що російські війська готуються до нової наступальної операції, яка почнеться наприкінці травня або влітку 2024 року. Російські війська наразі намагаються використати тактичні можливості, які відкрилися після захоплення Авдіївки, і намагаються просунутися якомога далі в цьому районі, перш ніж українські війська встановлять більш важкопрохідні оборонні лінії, констатують в Інституті вивчення війни.

«Російські війська можуть скоригувати майбутні наступальні операції залежно від рівня успіху, якого вони досягнуть в наступних атаках на українські оборонні лінії на захід і північний захід від Авдіївки, а українська оборона в районі Авдіївки може вплинути на сприйняття росіянами загального стану оборони України вздовж усієї лінії фронту. Російські війська також проводять багатоосьову наступальну операцію вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, але останнім часом не досягли значних успіхів у цьому районі, і відносний успіх або провал цих зусиль може аналогічним чином вплинути на те, як російське військове командування оцінює перспективи російського оперативного просування».

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Здатність росії досягти оперативно значущих успіхів все ще значною мірою залежить від рівня західної підтримки України, однак добре забезпечені українські війська довели, що вони можуть не допустити, щоб російські війська досягли хоча б незначних успіхів у ході широкомасштабних російських наступальних дій.

Видання Bloomberg також повідомило, що, за оцінками української розвідки, путін не відмовився від своєї початкової мети — захоплення великих українських міст, таких як Київ та Одеса. В останні місяці кремль відновив експансіоністську риторику, яка прямо закликає до окупації та анексії додаткових українських територій. кремль навмисно сформулював цю риторику, щоб уникнути встановлення меж для подальшої російської експансії в Україні, і ця риторика може мати на меті дозволити путіну запровадити нові цілі для завоювання в Україні, коли він вважатиме за потрібне.

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А тим часом український уряд вирішив спрямувати понад 17 млрд гривень залишку з тогорічного бюджету на «Велике будівництво», хоча за ці гроші можна було придбати майже мільйон дронів.

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