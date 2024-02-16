Поки основна увага прикута до дій української армії на суходолі, Київ робить успіхи на морі та в повітрі. Належним чином налагоджене постачання озброєнь може реально змінити ситуацію. Українські безпілотники й ракети послабили російську блокаду, пошкодили штаб і доки Чорноморського флоту в Севастополі, знищили численні військові кораблі та поставили під сумнів твердження путіна про те, що він контролює Крим.

ВІДЕО ДНЯ

У липні 2023 року українські бійці використали новий безпілотний надводний корабель, щоб підірвати 380 кілограмів вибухівки під однією з опор Кримського мосту. Вибух змусив окупантів на тривалий час його закрити, хоча така атака майже не мала шансів завдати непоправної шкоди мосту. Бомба — навіть потужна — вибухнувши на відкритому повітрі, не зруйнує сучасний підвісний міст. Короткі прольоти мосту також дозволяють швидку заміну.

Як ідеться в матеріалі журналу СЕРА, Україні потрібні ракети з боєголовками, здатними зруйнувати кілька секцій мосту, що зробить ремонт фінансово і практично неможливим. І їх має бути достатньо, щоб придушити російську протиповітряну оборону.

Німецька крилата ракета Taurus — саме те, що потрібно Україні: боєголовка бункерного типу, яка може серйозно пошкодити бетонну інфраструктуру, стелс-технологія, що дозволяє уникати російських систем протиракетної оборони, та інші засоби електронної протидії. Найважливіше те, що Німеччина має 600 таких ракет з дальністю польоту понад 500 км, що достатньо для нищівного удару по Кримському мосту.

РЕКЛАМА

У червні 2023-го один удар англо-французької ракети Storm Shadow з дещо меншою боєголовкою пробив значну діру в Чонгарському мосту на півночі Криму. Ця атака продемонструвала точність сучасних крилатих ракет і їхній потенціал.

Також життєво важливо вивести з ладу російську протиповітряну оборону перед атакою. Наприклад, під час удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі використовувалися безпілотники та радіолокаційні маскування. Україна також прагне вражати російські радари, як тільки це можливо. Обнадіює те, що ракети Storm Shadow, з дальністю менш як 300 км, постійно оминають російську ППО в Криму.

РЕКЛАМА

Немає жодних сумнівів, що придушення російських засобів ППО Україною в поєднанні з технологією малопомітності Taurus матиме подібний успіх. Більша дальність дії Taurus захистить українські бомбардувальники, які будуть необхідні для негайного завдавання подальших ударів по пошкодженому російському логістичному ланцюгу.

Стабільне постачання Storm Shadows/SCALP і німецьких Taurus надасть Україні нових можливостей, а різноманітність постачання стане важливим сигналом європейської єдності.

РЕКЛАМА

Ширше базування арсеналу також порушило б російське оперативне планування. Мало того, що під загрозою опинилася б більша кількість цілей, так ще й росії було б важче визначати, де будуть завдані наступні удари.

Чутки про те, що Великобританія запропонувала придбати ракети Taurus для своїх власних запасів і в обмін на це відправити Україні більше ракет Storm Shadow, були спростовані Берліном. Лідери німецької опозиції заявили, що таке рішення стало б ганьбою для Німеччини та її лідерства в Європі.

«Україні потрібен Taurus, і він потрібен їй зараз, — заявила Марі-Агнес Штрак-Ціммерман, голова комітету з питань оборони німецького парламенту, в інтерв'ю газеті Handelsblatt. — Storm Shadow не є еквівалентною заміною. В цьому відношенні пропозиція є неприйнятною».

Раніше британські аналітики повідомили про великі проблеми у російських військово-повітряних сил.

230

Читайте нас у Facebook