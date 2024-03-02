Колишній радник міністра внутрішніх справ та голови Офісу президента, а нині військовий ЗСУ Віктор Андрусів прокоментував заяву президента Франції Емманюеля Макрона про можливість відправлення в Україну іноземних сухопутних військ.

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«Хід Макрона

Макрон зробив дуже цікавий і несподіваний хід. Раптом він заявив про можливість відправки військ в Україну. Це здавалось божевіллям, і вой який піднявся в ЄС черговий доказ цьому. Але несподівано Макрон не включив задню, і ніхто не заявив, що його не так зрозуміли, і що мова йшла про інструкторів. То ж що відбувається?

Важлива ремарка. Макрон не грає у вибори. У нього йде другий строк, і йому не треба переживати за рейтинги. А от за що йому треба переживати — це як він піде. Попри те, що він в цілому досить нормальний президент, у нього не має якихось масштабних історичних проривів. Тому можливість вирішити війну в Україні могла б стати такою амбіцією.

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У мене є припущення, що Макрон вирішив потестувати яйця путіна. Останній постійно погрожує застосувати ядерну зброю і зробити «кінець світу», у випадку перекидання військ країн НАТО в Україну. ОДнак, давайте уявимо, що це сталось.

Французький спецназ приймає участь у бойових діях, штурманув якусь позицію взяв полонених. Чи піде путін на ядерний конфлікт? Я думаю, що навряд чи. Аналогічно як погрожував і не зробив цього, коли нам надавалась різноманітна зброя. Я думаю, що стратегія Макрона поставити путіна в тупік, вихід із якого тільки переговори з сильної позиції. Макрон зрозумів, що путін який не може справитись з ЗСУ не може претендувати на перемогу над військами країн НАТО. І поява таких військ в Україні переламає кампанію не на його користь. Бравада про ядерну зброю теж під питанням. Якщо путін задумає використати ядерку, то взагалі виникає питання, а для чого була ця війна два роки з втратами, і що він виграє по факту. Переговори зі збереженням лиця для путіна — реальний вихід за умов, появи військ іншої держави.

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Насправді, я думаю, що з цього нічого не буде. Ініціатива Макрона буде запльована союзниками і французькими політиками. Але кожний раз, коли в якогось європейського лідера виростають яйця, хай і не надовго, ситуація різко змінюється на нашу користь.

Шкода, що не надовго", — написав він.

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