«Літакопад» продовжується: бійці ЗСУ знищили ще одну «хижу пташку» росіян і більше тисячі окупантів

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника, Повітряні Сили ЗСУ збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34, а підрозділи ракетних військ завдали ураження по ворожій артилерії. Про це Генеральний штаб ЗСУ доповідає у ранковому зведенні.

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Усього під час 71 бойового зіткнення Силам оборони вдалося «прорідити» війська загарбника на 1160 осіб, а також знищити 16 танків, 28 броньованих машин, 38 артилерійських систем, та 65 (!) одиниць автомобільної техніки ворога.

Армія рф завдала по Україні одного ракетного та 50 авіаційних ударів, а також здійснила 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Найбільшу вогневу активність ворога минулої доби зафіксовано на Новопавлівському напрямку, де Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки. Там ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також зберігається напруженою ситуація на Бахмутському і Авдіївському напрямках, де нашими захисниками було відбито 15 і 14 атак ворога відповідно.

На Куп’янському напрямку загарбники здійснили 4 безуспішні атаки в районі Табаївки Харківської області, на Лиманському — наші воїни відбили 8 атак противника в районах Тернів та Ямполівки Донецької області, на Оріхівському напрямку ворог провів 4 безуспішних атаки в районі населеного пункту Роботине та західніше Новопрокопівки Запорізької області, а на Херсонському напрямку зафіксовано одну безуспішну спробу штурму в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

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Також нагадаємо, що за внутрішніми українськими оцінками, до літа російське просування вздовж лінії фронту може набрати значних обертів, і це станеться, якщо партнери України не збільшать постачання артилерійських боєприпасів.

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