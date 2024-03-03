Домашнє печиво на кефірі: швидко, просто і смачно

Всі знають, що домашнє печиво в сто разів смачніше та корисніше, ніж магазинне. Це швидке та просте в приготуванні домашнє печиво з доступних інгредієнтів. Воно смачне, з хрусткою цукровою скоринкою і м'яке всередині. Готуйте та насолоджуйтесь, радить фудблогерка Юлія Ковальчук.

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Для тіста:

Яйця — 2 шт.

Цукор — 2 ст. л.

Сіль — щіпка

Ванільний цукор — 10 г

Кефір (будь-якої жирності) — 200 мл

Рослинна олія (без запаху) — 120 мл

Борошно — 450−500 г

Розпушувач — 10 г

Какао — 2 ст. л. (за бажанням)

Для посипання тіста:

Цукор — 3−4 ст. л.

Раніше «ФАКТИ» публікували два варіанти приготування простого сирного печива. А львівська фудблогерка Лілія Цвіт поділилася рецептом смачного і вишуканого пляцка «Шоколад-Апельсин».

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