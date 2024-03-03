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Домашнє печиво на кефірі: швидко, просто і смачно

20:16 4 березня 2024
Домашнє печиво на кефірі

Всі знають, що домашнє печиво в сто разів смачніше та корисніше, ніж магазинне. Це швидке та просте в приготуванні домашнє печиво з доступних інгредієнтів. Воно смачне, з хрусткою цукровою скоринкою і м'яке всередині. Готуйте та насолоджуйтесь, радить фудблогерка Юлія Ковальчук.

Для тіста:

  • Яйця — 2 шт.
  • Цукор — 2 ст. л.
  • Сіль — щіпка
  • Ванільний цукор — 10 г
  • Кефір (будь-якої жирності) — 200 мл
  • Рослинна олія (без запаху) — 120 мл
  • Борошно — 450−500 г
  • Розпушувач — 10 г
  • Какао — 2 ст. л. (за бажанням)

Для посипання тіста:

  • Цукор — 3−4 ст. л.

Раніше «ФАКТИ» публікували два варіанти приготування простого сирного печива. А львівська фудблогерка Лілія Цвіт поділилася рецептом смачного і вишуканого пляцка «Шоколад-Апельсин».

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