Домашнє печиво на кефірі: швидко, просто і смачно
Всі знають, що домашнє печиво в сто разів смачніше та корисніше, ніж магазинне. Це швидке та просте в приготуванні домашнє печиво з доступних інгредієнтів. Воно смачне, з хрусткою цукровою скоринкою і м'яке всередині. Готуйте та насолоджуйтесь, радить фудблогерка Юлія Ковальчук.
Для тіста:
- Яйця — 2 шт.
- Цукор — 2 ст. л.
- Сіль — щіпка
- Ванільний цукор — 10 г
- Кефір (будь-якої жирності) — 200 мл
- Рослинна олія (без запаху) — 120 мл
- Борошно — 450−500 г
- Розпушувач — 10 г
- Какао — 2 ст. л. (за бажанням)
Для посипання тіста:
- Цукор — 3−4 ст. л.
Раніше «ФАКТИ» публікували два варіанти приготування простого сирного печива. А львівська фудблогерка Лілія Цвіт поділилася рецептом смачного і вишуканого пляцка «Шоколад-Апельсин».186
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