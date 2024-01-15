Вівсяне печиво з родзинками: в сто разів смачніше та корисніше ніж з магазину
Домашнє вівсяне печиво не тільки корисне, а ще і дуже смачне. Чудово підійде на перекуси дітям в школу чи до кави тим, хто слідкує за харчуванням, ділиться фудблогерка Софія Гаврильців. Нагадаємо ще один рецепт вівсяного печива з бананом.
Склад:
- 200 г вівсяних пластівців
- 200 г цукру
- Щіпка солі
- 120 г розтопленого вершкового масла
- 1 пачка ванільного цукру
- 2 яйця
- 130 г родзинок
- 220 г борошна
- 10 г розпушувача
Спосіб приготування:
Вівсяні пластівці подрібнити блендером майже до стану борошна. Додати борошно, цукор, ванільний цукор, розпушувач. Усі сухі складники перемішати, додати розтоплене вершкове масло і яйця. Замішуємо тісто за допомогою лопатки, а в кінці замісу додаємо родзинки (попередньо залити кип’ятком, промити та просушити).
Ділимо тісто (у господині вийшло 20 штук), змочивши руки водою, формуємо кульки і викладаємо на деко з пергаментом на відстані 5−6 см одне від одного. Ставимо випікатися в розігріту до 190 градусів духовку приблизно на 15−20 хв. Виймаємо з духовки, охолоджуємо, смакуємо з молоком та згадуємо дитинство.
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