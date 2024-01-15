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Вівсяне печиво з родзинками: в сто разів смачніше та корисніше ніж з магазину

20:17 16 січня 2024
Вівсяне печиво з родзинками

Домашнє вівсяне печиво не тільки корисне, а ще і дуже смачне. Чудово підійде на перекуси дітям в школу чи до кави тим, хто слідкує за харчуванням, ділиться фудблогерка Софія Гаврильців. Нагадаємо ще один рецепт вівсяного печива з бананом.

Склад:

  • 200 г вівсяних пластівців
  • 200 г цукру
  • Щіпка солі
  • 120 г розтопленого вершкового масла
  • 1 пачка ванільного цукру
  • 2 яйця
  • 130 г родзинок
  • 220 г борошна
  • 10 г розпушувача

Спосіб приготування:

Вівсяні пластівці подрібнити блендером майже до стану борошна. Додати борошно, цукор, ванільний цукор, розпушувач. Усі сухі складники перемішати, додати розтоплене вершкове масло і яйця. Замішуємо тісто за допомогою лопатки, а в кінці замісу додаємо родзинки (попередньо залити кип’ятком, промити та просушити).

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Ділимо тісто (у господині вийшло 20 штук), змочивши руки водою, формуємо кульки і викладаємо на деко з пергаментом на відстані 5−6 см одне від одного. Ставимо випікатися в розігріту до 190 градусів духовку приблизно на 15−20 хв. Виймаємо з духовки, охолоджуємо, смакуємо з молоком та згадуємо дитинство.

Нагадаємо рецепт шоколадного мусу.

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