М'яке, ароматне, відмінне до чаю: два варіанти простого сирного печива

Домашнє печиво, навіть саме просте, не зрівняється з магазинним. Печиво випікають майже у кожному регіоні світу. Й кожна господиня має свої секрети приготування ласощів.



Автори сайту «Бабусині рецепти» поділилися своїми секретами приготування сирного печива. Мінімум продуктів — й можна мати два варіанти ароматної випічки.

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Варіант перший

Інгредієнти:

Сир домашній — 250 г;

Цукор — 120 г;

Жовток — 2 шт.;

Вершкове масло — 100 г;

Сіль — 1 ст.л.;

Ванілін — 3 г;

Борошно — 300 г;

Розпушувач — 1 ч.л.

Приготування:

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У миску з сиром висипати цукор, додати жовтки та вершкове масло, занурювальним блендером ретельно збити до однорідності.

Посолити суміш, просіяти в неї борошно, ванілін та розпушувач, замішати тісто.

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Залишити тісто в теплі під целофаном на 10 хвилин.

Поділити тісто на 6 однакових частин, сформувати колобки.

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Кожен колобок розкачати в пласт завтовшки 5 мм й поділити на круглі форми.

Скласти по 4 кружки з тіста один на одного, посередині прим'яти дерев’яною шпажкою.

Випікати печиво у духовці при 180 градусах 25 хвилин.

Можна посипати цукровою пудрою. Воно м’яке та ароматне, відмінне для чаювання.

Варіант другий

Інгредієнти:

Сир домашній — 250 г;

Яйце — 1 шт.;

Цукор — 70 г;

Кориця 2;

Соняшникова олія — 60 мл;

Борошно — 220 г;

Розпушувач — 1 ч.л.;

Сіль — дрібка.

Приготування:

У сир розбити яйце, висипати цукор, вилити олію й змішати.

Висипати борошно та розпушувач, посолити й замішати тісто.

Трохи липке тісто поділити на 12 частин.

Сформувати з кожної частини тіста колобок й обваляти у суміші кориці та цукру.

Викласти маленькі колобки на лист, застелений пергаментом. Випікати печиво при 180 градусах 20 хвилин.

Цукор і кориця надають додаткової насолоди печиву.

Ми також розповідали, як приготувати печиво без випічки. Цей дивовижний рецепт сподобався нашим читачам.

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