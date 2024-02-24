М'яке, ароматне, відмінне до чаю: два варіанти простого сирного печива
Домашнє печиво, навіть саме просте, не зрівняється з магазинним. Печиво випікають майже у кожному регіоні світу. Й кожна господиня має свої секрети приготування ласощів.
Автори сайту «Бабусині рецепти» поділилися своїми секретами приготування сирного печива. Мінімум продуктів — й можна мати два варіанти ароматної випічки.
Варіант перший
Інгредієнти:
Сир домашній — 250 г;
Цукор — 120 г;
Жовток — 2 шт.;
Вершкове масло — 100 г;
Сіль — 1 ст.л.;
Ванілін — 3 г;
Борошно — 300 г;
Розпушувач — 1 ч.л.
Приготування:
У миску з сиром висипати цукор, додати жовтки та вершкове масло, занурювальним блендером ретельно збити до однорідності.
Посолити суміш, просіяти в неї борошно, ванілін та розпушувач, замішати тісто.
Залишити тісто в теплі під целофаном на 10 хвилин.
Поділити тісто на 6 однакових частин, сформувати колобки.
Кожен колобок розкачати в пласт завтовшки 5 мм й поділити на круглі форми.
Скласти по 4 кружки з тіста один на одного, посередині прим'яти дерев’яною шпажкою.
Випікати печиво у духовці при 180 градусах 25 хвилин.
Можна посипати цукровою пудрою. Воно м’яке та ароматне, відмінне для чаювання.
Варіант другий
Інгредієнти:
Сир домашній — 250 г;
Яйце — 1 шт.;
Цукор — 70 г;
Кориця 2;
Соняшникова олія — 60 мл;
Борошно — 220 г;
Розпушувач — 1 ч.л.;
Сіль — дрібка.
Приготування:
У сир розбити яйце, висипати цукор, вилити олію й змішати.
Висипати борошно та розпушувач, посолити й замішати тісто.
Трохи липке тісто поділити на 12 частин.
Сформувати з кожної частини тіста колобок й обваляти у суміші кориці та цукру.
Викласти маленькі колобки на лист, застелений пергаментом. Випікати печиво при 180 градусах 20 хвилин.
Цукор і кориця надають додаткової насолоди печиву.
Ми також розповідали, як приготувати печиво без випічки. Цей дивовижний рецепт сподобався нашим читачам.137
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