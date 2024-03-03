Сучасний пляцок «Шоколад-Апельсин» від Лілії Цвіт: смачний, високий і насправді вишуканий
Львівяни та інші мешканці Західної України дуже полюбляють автентичну випічку — пляцок. Так називають кондитерський виріб, що поєднує в собі коржі, креми та начинки. Зазвичай господині випікають один корж, який потім ділять на декілька частин, складаючи шарами і поєднуючи між собою за допомогою крему.
Відомою знавчинею цієї випічки є львівська фудблогерка Лілія Цвіт, яка майстерно поєднує у пляцках горіхи, мак і фрукти.
Ось і цього разу вона спекла надзвичайно яскравий пляцок «Шоколад-Апельсин».
«Це дуже смачне поєднання! Насичений шоколадний смак із відчутною апельсиновою ноткою. Не передати словами! Краще один раз спробувати!», — радить авторка рецепта.
Шоколадні коржі
- яйця — 10 шт
- цукор — 500 г
- олія — 65 мл
- борошно — 300 г
- крохмаль — 60 г
- розпушувач — 18 г (1 п)
- ванільний цукор — 20 г (2 п)
- какао — 70 г
Апельсиновий мус
- желатин — 25 г (1 п)
- вода — 100 мл
- апельсин — 5 шт
- масло — 90 г
- цукор — 160 г
- яйця — 2 шт
- жовтки — 5 шт
- вершки 30% - 225 мл
Шоколадний крем:
- вершки 30% - 450 мл
- шоколад чорний — 560 г
- масло — 250 г
Нагадаємо також про «аристократичний» рецепт польського пляцка «Пані Валевська», який готується на основі пісочного тіста та хрусткого безе з горіхами, а перемащується смородиновим варенням і ніжним кремом-пломбір.3
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