Сучасний пляцок «Шоколад-Апельсин» від Лілії Цвіт: смачний, високий і насправді вишуканий

Львівяни та інші мешканці Західної України дуже полюбляють автентичну випічку — пляцок. Так називають кондитерський виріб, що поєднує в собі коржі, креми та начинки. Зазвичай господині випікають один корж, який потім ділять на декілька частин, складаючи шарами і поєднуючи між собою за допомогою крему.

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Відомою знавчинею цієї випічки є львівська фудблогерка Лілія Цвіт, яка майстерно поєднує у пляцках горіхи, мак і фрукти.

Ось і цього разу вона спекла надзвичайно яскравий пляцок «Шоколад-Апельсин».

«Це дуже смачне поєднання! Насичений шоколадний смак із відчутною апельсиновою ноткою. Не передати словами! Краще один раз спробувати!», — радить авторка рецепта.

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Шоколадні коржі

яйця — 10 шт

цукор — 500 г

олія — 65 мл

борошно — 300 г

крохмаль — 60 г

розпушувач — 18 г (1 п)

ванільний цукор — 20 г (2 п)

какао — 70 г

Апельсиновий мус

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желатин — 25 г (1 п)

вода — 100 мл

апельсин — 5 шт

масло — 90 г

цукор — 160 г

яйця — 2 шт

жовтки — 5 шт

вершки 30% - 225 мл

Шоколадний крем:

вершки 30% - 450 мл

шоколад чорний — 560 г

масло — 250 г

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Нагадаємо також про «аристократичний» рецепт польського пляцка «Пані Валевська», який готується на основі пісочного тіста та хрусткого безе з горіхами, а перемащується смородиновим варенням і ніжним кремом-пломбір.

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