37.99 / 38.54 41.17 / 41.86
Київ: +1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Сучасний пляцок «Шоколад-Апельсин» від Лілії Цвіт: смачний, високий і насправді вишуканий

10:04 3 березня 2024
Готовий пляцок

Львівяни та інші мешканці Західної України дуже полюбляють автентичну випічку — пляцок. Так називають кондитерський виріб, що поєднує в собі коржі, креми та начинки. Зазвичай господині випікають один корж, який потім ділять на декілька частин, складаючи шарами і поєднуючи між собою за допомогою крему.

Відомою знавчинею цієї випічки є львівська фудблогерка Лілія Цвіт, яка майстерно поєднує у пляцках горіхи, мак і фрукти.

Ось і цього разу вона спекла надзвичайно яскравий пляцок «Шоколад-Апельсин».

«Це дуже смачне поєднання! Насичений шоколадний смак із відчутною апельсиновою ноткою. Не передати словами! Краще один раз спробувати!», — радить авторка рецепта.

РЕКЛАМА

Шоколадні коржі

  • яйця — 10 шт
  • цукор — 500 г
  • олія — 65 мл
  • борошно — 300 г
  • крохмаль — 60 г
  • розпушувач — 18 г (1 п)
  • ванільний цукор — 20 г (2 п)
  • какао — 70 г

Апельсиновий мус

РЕКЛАМА
  • желатин — 25 г (1 п)
  • вода — 100 мл
  • апельсин — 5 шт
  • масло — 90 г
  • цукор — 160 г
  • яйця — 2 шт
  • жовтки — 5 шт
  • вершки 30% - 225 мл

Шоколадний крем:

  • вершки 30% - 450 мл
  • шоколад чорний — 560 г
  • масло — 250 г

РЕКЛАМА

Нагадаємо також про «аристократичний» рецепт польського пляцка «Пані Валевська», який готується на основі пісочного тіста та хрусткого безе з горіхами, а перемащується смородиновим варенням і ніжним кремом-пломбір.

3

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Роман Костенко

Мобілізація в Україні: у Раді визначилися, кого точно не призовуть

Зорі

Левам та Козерогам знадобиться рішучість, а Водоліям не треба боятися ризикувати: гороскоп на тиждень, 4 — 10 березня

Лічильник газу

Для споживачів газу полегшили передачу показань лічильників: що важливо знати

Рішення суду

Знання — сила: суд виправдав ухилянта, звернувшись до тлумачного словника

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту