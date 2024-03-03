В Україні змінилася вартість онлайн-покупок: що відомо

В Україні постійно зростають ціни на деякі товари, також зросла вартість онлайн-шопінгу. Зокрема, найбільший вітчизняний маркетплейс Rozetka запровадив плату за доставку товарів у пункти видачі замовлень. Раніше вся доставка була безкоштовною. Але з 1 березня на цій платформі ввели плату за доставку дешевих замовлень.

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Про це пише видання про онлайн-комерцію.

У Rozetka раніше також існувала плата за доставку замовленого товару у пункт видачі. Вона діяла для замовлень, які коштували менш як 200 гривень. Однак з осені минулого року плата за доставку була скасована, оскільки рітейлер перестав взагалі обслуговувати замовлення вартістю до 200 гривень. У клієнтів тепер просто не приймають такі замовлення. Тому вся доставка кілька місяців була безкоштовною.

З 1 березня Rozetka вирішила запровадити плату за доставку замовлень, які коштують дешевше за 700 гривень. Замовлення, які коштують дорожче за цю суму, будуть, як і раніше, доставлятися за рахунок рітейлера.

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«Послуга з організації доставки за адресою видачі товару (умовне позначення „доставка“, що використовується на інших сторінках платформи Rozetka під час оформлення замовлення) у розмірі 35 гривень (стосовно товару в кошику) оплачується тільки при замовленні на суму до 700 гривень (зокрема, 699 грн включно)», — йдеться на сайті.

Нагадаємо, експерти прогнозують найближчим часом зростання цін на автогаз. Також повідомляють про неминуче підвищення тарифів на воду.

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