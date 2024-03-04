Після захоплення Авдіївки ворог намагається просуватися далі на захід та не припиняє здійснювати штурмові дії — найгарячіше на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 11 атак в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка Харківської області, безуспішно намагаючись покращити своє тактичне положення.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни та Верхньокам'янське Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог більше 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 3 безуспішні атаки в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати населений пункт Іванівське, йдуть жорсткі бої в межах міста.

Як повідомив керівник пресслужби Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» капітан Ілля Євлаш, також ворог намагається атакувати і в населеному пункті Богданівка, що північніше від міста Часів Яр. Туди ворог перекидає десантні підрозділи, мотострілецькі полки та бойовий армійський резерв, щоб зайняти місто, але наразі спроби росіян є безуспішними.

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«Наші захисники тримають оборону та не дають противнику просунутись. Поблизу Часового Яру зведено декілька рубежів оборони, потужні мінно-вибухові загородження, а також десятки взводних позицій безпосередньо для розташування нашого особового складу та позицій відділення з урахуванням рельєфу місцевості», — передає armyinform.com.ua.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.

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Фото Генштабу

Нагадаємо, що Головком Олександр Сирський, який днями відвідував східну ділянку фронту, повідомляв, що вкерівній ланці деяких бригадає очікуються кадрові зміни. Він, зокрема, зазначав, що «протягом трьох днів цілком стало зрозуміло чому у разі однакових показників укомплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою одним бригадам вдається стримувати ворожі атаки та тримати позиції, а іншим — ні».

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Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

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