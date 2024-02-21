ЗМІ назвали 5 міст, де росія намагається прорвати українську оборону

Українські сухопутні війська в меншості та з меншим озброєнням перебувають, мабуть, у найбільш вразливому становищі з перших місяців війни, пише The New York Times. Російські сили захопили Авдіївку, що стало першою великою перемогою москви на полі бою з часу взяття Бахмута в травні минулого року. Україна відчуває нестачу боєприпасів без відновлення американської військової допомоги, і вона намагається поповнити власні виснажені сили після двох років жорстоких боїв.

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Наступ росії розділився на п'ять основних напрямків, що охоплюють населені пункти на більшій частині фронту на сході та півдні України. Ось стан російського наступу в п'яти критично важливих битвах. росія захопила давню українську твердиню.

Місто Авдіївка, яке наразі захопили окупанти, створювало виступ на лінії фронту, який підривав критично важливі російські логістичні операції. Місто розташоване неподалік від Донецька, який росія окупувала з 2014 року. Протягом останніх тижнів російські війська прорвали критично важливу лінію постачання і створили загрозу оточення українських солдатів. У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх солдатів з перевагою в снарядах 10 до 1, під постійними обстрілами, це єдине правильне рішення — відступити. Неясно, як далеко росіяни зможуть просунути цю битву за межі Авдіївки, або наскільки добре українці побудували свої наступні лінії оборони. Але найближчі великі населені пункти, в яких проживають десятки тисяч цивільних, знаходяться досить близько…

Приблизно 50 000 російських солдатів беруть участь у боях за Авдіївку на цьому напрямку, хоча цифри коливаються. Десятки тисяч росіян були вбиті або поранені, за даними західних і українських офіційних осіб, але росія постійно поповнює свої ряди, в тому числі використовуючи засуджених для участі в бойових діях. Навіть якщо лінія фронту стабілізується після того, як росіяни візьмуть місто, його падіння дозволить російським військовим більш ефективно переміщати війська і техніку за лінію фронту, коли вони будуть наступати в інших напрямках.

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Минулого місяця російські війська остаточно зачистили від останніх українських захисників Мар'їнку, ще одне давнє прифронтове місто. Після двох років російських обстрілів і боїв від Мар'їнки залишилося дуже мало. Але її захоплення дозволило росіянам переключити свою увагу на південь і ще один життєво важливий український опорний пункт — Вугледар. Минулого року росіяни неодноразово намагалися атакувати Вугледар з півдня і зазнали катастрофічних втрат, включаючи нищівну поразку в одній з найбільших танкових битв війни. Але тепер, коли Мар'їнка під контролем, росіяни атакують Вугледар з півночі. Наразі вони просуваються через село Новомихайлівка, Невідомо, скільки сил росіяни зосередили в цьому напрямку, але українські офіційні особи заявляють, що росія тримає близько 40 000 військових в районі Маріуполя, які можуть бути розгорнуті для атак з півдня. Солдати, які воюють у районі Вугледара, кажуть, що падіння Авдіївки, ймовірно, звільнить російські війська для посилення атак з півночі.

Коли торішній літній контрнаступ України досяг кульмінації, а військам вдалося вийти трохи далі крихітного села Роботине, зараз росія, схоже, сповнена рішучості відвоювати втрачене. На цьому фронті російські військові зосередили більше військ, ніж на Авдіївському, заявив цього тижня Дмитро Лиховій, речник українських солдатів, які воюють на півдні.

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«Складається враження, що росіяни поставили собі за мету досягти там певного успіху шляхом штурму, так само, як вони намагаються це зробити в Авдіївці», — сказав він.

росія просувається від Кремінної, щоб повернути собі міста на північному сході, які вона втратила на користь України наприкінці 2022 року.

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Російські війська просуваються у двох напрямках від міста Кремінна: до зруйнованого міста Куп'янськ на північ і до Лиману. рф утримує в цьому районі загальною чисельністю близько 110 000 військовослужбовців протягом декількох місяців, попри втрати, заявив журналістам на початку цього місяця Ілля Євлаш, речник військових у цьому районі.

росія зруйнувала, а потім захопила місто Бахмут у травні, що стало її останнім значним територіальним здобутком на полі бою перед наступом на Авдіївку. На той час, коли росіяни взяли Бахмут, їхні сили були виснажені, а група найманців «Вагнера», яка вела бойові дії, перебувала у відкритому бунті проти російського міністерства оборони.

Сподівання українців скористатися цим безладом для контратаки з флангів міста в значній мірі не виправдалися. Тепер ініціатива переходить до росіян.

Генерал Олександр Сирський, новопризначений командувач українськими військами, нещодавно заявив, що росіяни сповнені рішучості прорвати оборону навколо Часів Яру, що дасть їм контроль над командними висотами в цьому районі й піддасть місто Краматорськ посиленому артилерійському обстрілу. За українськими оцінками, близько 62 тисячі солдатів рф перебувають на бахмутському напрямку.

Раніше аналітики пояснили, що дало змогу рф захопити Авдіївку. А в Європарламенті нагадали про американський ленд-ліз для України.

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