«Примхливі» вихідні 2−3 березня: на заході тепло, але дощово, на сході ще морози (відео)

Метеоролог Ігор Кібальчич, який раніше розповідав, що на цьому тижні температура в Україні буде вищою за кліматичну норму, прогнозує, що на нинішніх вихідних погоду в нашій країні продовжить обумовлювати поле високого тиску і тепла повітряна маса.

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«Суттєвих опадів не передбачається, лише у західному регіоні місцями можливі невеликі дощі. Температурний фон очікується вище за норму з максимальними показниками в Одеській та західних областях. Однак, у неділю відбудеться незначне зниження денної температури у зв'язку зі збільшенням кількості хмарності та прохолодним вітром східної чверті. На Лівобережжі в нічний час зберігатимуться слабкі морози», — стверджує синоптик.

Субота, 2 березня:

У західних областях очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень у Карпатах та на Закарпатті місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, на решті території регіону сухо. Вітер південно-східний, 7−12 м/с, на Закарпатті змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °С, вдень +10…+15 °С, на Закарпатті до +18 °С.

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У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі −3…+2°С, вдень +5…+10°С.

У центральних областях очікується сонячна погода, без опадів. Вітер східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі −2…+3°С, вдень +6…+11°С.

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У південних областях та Криму мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +1…+6°С, вдень +8…+13°С, на узбережжі Одеської області +3…+8°С.

У східній частині очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер східний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі −1…−6°С, вдень +4…+9°С.

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Неділя, 3 березня:

У західних областях очікується хмарна погода із проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер південно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +2…+7°С, днем +7…+12°С, на Закарпатті +11…+16°С.

У північній частині України мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі −4…+1°С, вдень +3…+8°С.

У центральних областях хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі −3…+2°С, вдень +4…+9°С.

У південних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +1…+6°С, вдень +7…+12°С, на узбережжі Одеської області +2…+7°С.

У східних областях хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі −4…+1°С, вдень +3…+8°С.

Тим часом у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського зазначають, що середньомісячна температура повітря в лютому в Києві дорівнювала 2,9°С, що на 5,2°С вище за кліматичну норму. Упродовж місяця було зафіксовано вісім температурних рекордів. Цьогорічний лютий став другим у рейтингу найтепліших у столиці після 2002 року. Найхолодніше у столиці було 20 лютого, коли мінімальна температура під ранок знизилася до -3,8°С, а найтепліше — 29 лютого, коли максимальна температура досягла +12,1°С, оновивши температурний рекорд для цього дня.

До речі, перші шість температурних рекордів було поставлено ще в першій половині лютого.

А народний синоптик з Волині Володимир Деркач прогнозував, що початок березня буде теплим та без сильних опадів. Приблизно з середини першої декади березня температура повітря почне зростати і до кінця десятиденки буде досить тепло навіть як для березня

Фото Pixabay

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