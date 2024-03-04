«Для Макрона нинішня ініціатива — це заявка на лідерство в Європі»: журналіст про військових НАТО в Україні

У своєму посланні до Федеральних зборів путін відрефлексував на ініціативу Макрона відправити в Україну військових країн НАТО. Значить, зачепило. Хоч в Москві позловтішались, що не усі в Євросоюзі та й у штаб-квартирі НАТО цю ідею підтримали. Але початок дискусії про війська НАТО в Україні — це вже крок до інших сценаріїв, ніж ті, які існували ще вчора, вважає український журналіст Віктор Шлінчак.

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«Це дійсно вперше за два роки війни, коли не росія, а представник країни НАТО піднімає ставки. Нагадаю, що Франція теж є ядерною країною. І це дуже важливий нюанс.

До цього бряцання ядерною головкою дозволяв собі лише путін та його посіпаки. Вони вловили страх західних суспільств і західних лідерів — і періодично діставали із «широких штанин» погрозу про ядердий попіл. Діставали, отримували «аяяй» від Китаю, ховали і знову йшли на чергове коло погроз.

Рівно до того моменту, коли у світі реально перестали сіпатись від нового нетверезого вихаркування Мєдвєдєва (на всяк випадок — цілого заступника секретаря Радбезу рф). І видається так, що окремі західні лідери врешті-решт за ці два роки подолали паралізуючий страх і починають діяти асиметрично"

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Для Макрона, який до війни пройшов увесь курс «путінської лжеісторії», нинішня ініціатива — це заявка на лідерство в Європі, вважає Шлінчак.

«На фоні падіння впливу США, які заходять у власну політично-світоглядну кризу та втрачають функції світового поліцейського. На фоні виляння хвостом канцлера Німеччини. На фоні бажання окремих країн «зробити якось так, щоб повернутися в часи до 24 лютого 2022 року». Але й на фоні активностей, які проявляють президент Чехії, премʼєр-міністерка Данії та лідери декількох інших країн, які виходять на передову допомоги Україні.

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На 7 березня Макрон збирає лідерів усіх парламентських партій, аби з ними обговорити ситуацію в Україні. І ідею відправки в Україну спецпризначенців, як повідомляють французькі ЗМІ.



Слідкуємо.

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І щоб вже двічі не вставати, не завадило б і нашому політичному керівництву нарешті зустрітися з усіма головами фракцій парламенту. Говорити вже давно є про що".

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