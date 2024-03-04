«Дуже багато наших людей щодня гинуть через бездіяльність влади»: Юрій Бутусов про відсутність будівництва ліній оборони

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що «вся наша оборона це те, що встигла викопати своїми лопатами піхота».

«Критичні втрати наших військ на фронті та захоплення нашоі землі росіянами у значній мірі відбуваються через відсутність будівництва ліній оборони, — пише Юрій Бутусов. — 1 грудня 2023 року Верховний головнокомандувач В. Зеленський наказав почати будівництво оборонних споруд на фронті. Але крім промови влада досі нічого не зробила по справі.

ВІДЕО ДНЯ

На даний момент на більшій частині обʼєктів, які були намічені для будівництва навіть не розпочато інженерних робіт, а там, де розпочали є тільки початковий рівень. Не завершено жодного обʼєкта. Темпи просто мізерні.

В той час як Верховний головнокомандувач Зеленський та його підлеглі міністри та генерали розповідають, що треба берегти життя солдат, насправді не робиться приорітетне та найважливіше для збереження життя воїнів — оборонні споруди.

Уся наша оборона це те, що встигла викопати піхота своїми лопатами, і якісь деревця, які піхота сама собі зробила для перекриття в сусідній посадці. Тому втрати у нас шалені від гранат з дронів та гранатометів, від мінометів. Тому так швидко ворог нас вибиває вогнем, вбиває, бере у полон тих хто вижив.

РЕКЛАМА

Так, заміна Залужного на Сирського у побудові ліній оборони нічого не змінила та змінити не може — як я і писав, виділення матеріалів для будівництва, мобілізація будівельних організацій з технікою та персоналом — все це не питання військових. Армія не має такої кількості інженерних підрозділів, щоб проводити масштабні будівельні роботи на фронті бойових дій. Міністр оборони Умєров як завжди займається якимись очевидними речами, і боїться піднімати питання будівництва, бо знає, що якщо питати про гроші, то можна вступити у конфлікт з офісом. Тому усі у владі роблять вигляд, що обороні споруди, це не їх відповідальність.

У той час як росія з жовтня 2022 року вздовж усієї лінії фронту будує якісні оборонні споруди, Україна, захищаючись від ворога, який набагато переважає в кількості людей та озброєння, не будує лінії оборони взагалі.

РЕКЛАМА

Це один з реальних злочинів Слуг народу, дуже багато наших людей щодня гинуть через бездіяльність влади, яка любить піаритись на війні, і не здатна виконувати ні вимоги війни ні навіть власні накази".

Фото із соцмережі

РЕКЛАМА

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

276

Читайте нас у Facebook