росія продовжує наступати навколо Авдіївки, але просування може сповільнитись: аналітики

рф намагається зберегти темпи наступу навколо нещодавно захопленого міста Авдіївка. Про це повідомляють військові аналітики американського аналітичного центру Institute for the Study of War (ISW).

«Російські збройні сили, очевидно, підтримують відносно високий темп у своїх наступальних операціях. Вони спрямовані на те, щоб «просунутися якомога далі в район Авдіївки до того, як українські збройні сили встановлять більш закриті і важкі для прориву лінії оборони в цьому районі», — йдеться в аналізі.

Відомо, що росія переформовує свої підрозділи в регіоні з менших ударних загонів на більші бойові групи і навіть роти.

«Російські збройні сили в даний час концентрують свої атаки на захід від Авдіївки в напрямку Бердичева, Орлівки і Тоненького», — пише ISW.

Згідно зі звітом ISW, українські військові спостерігачі кажуть, що українські позиції в цьому районі «розчаровують» і є проблематичними.

Тим не менш, складний рельєф місцевості з водотоками на захід від Авдіївки може незабаром сповільнити просування російських військ, вважає ISW. Це може дозволити українським збройним силам розширити свої оборонні позиції.

Нагадаємо, що за останні дні росіяни втратили з десяток літаків. Військовий експерт порталу Defence Express Іван Киричевський зазначав, що українська ППО навчилась діяти під постійним пресингом противника у прифронтовій зоні. Він не пов'язує «літакопад» з надходженням тих чи інших типів зенітних ракет, підкреслюючи саме майстерність українських бійців.

