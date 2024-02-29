38.03 / 38.54 41.18 / 41.89
Київ: +8
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

росія продовжує наступати навколо Авдіївки, але просування може сповільнитись: аналітики

19:02 1 березня 2024
Артилерія ЗСУ

рф намагається зберегти темпи наступу навколо нещодавно захопленого міста Авдіївка. Про це повідомляють військові аналітики американського аналітичного центру Institute for the Study of War (ISW).

«Російські збройні сили, очевидно, підтримують відносно високий темп у своїх наступальних операціях. Вони спрямовані на те, щоб «просунутися якомога далі в район Авдіївки до того, як українські збройні сили встановлять більш закриті і важкі для прориву лінії оборони в цьому районі», — йдеться в аналізі.

Відомо, що росія переформовує свої підрозділи в регіоні з менших ударних загонів на більші бойові групи і навіть роти.

«Російські збройні сили в даний час концентрують свої атаки на захід від Авдіївки в напрямку Бердичева, Орлівки і Тоненького», — пише ISW.

РЕКЛАМА

Згідно зі звітом ISW, українські військові спостерігачі кажуть, що українські позиції в цьому районі «розчаровують» і є проблематичними.

Тим не менш, складний рельєф місцевості з водотоками на захід від Авдіївки може незабаром сповільнити просування російських військ, вважає ISW. Це може дозволити українським збройним силам розширити свої оборонні позиції.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що за останні дні росіяни втратили з десяток літаків. Військовий експерт порталу Defence Express Іван Киричевський зазначав, що українська ППО навчилась діяти під постійним пресингом противника у прифронтовій зоні. Він не пов'язує «літакопад» з надходженням тих чи інших типів зенітних ракет, підкреслюючи саме майстерність українських бійців.

РЕКЛАМА

33

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

миша

Дівам — приємні зустрічі, Тельцям — нові ідеї, Овнам — вигідні угоди: що обіцяють зорі, Анжела Перл та погода на день Хороброго Щура

Роман Костенко

Мобілізація в Україні: у Раді визначилися, кого точно не призовуть

Лічильник газу

Для споживачів газу полегшили передачу показань лічильників: що важливо знати

Вилучена зброя

В Києві чоловік стріляв з балкона багатоповерхівки, йому загрожує до 5 років за гратами

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту