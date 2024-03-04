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Світ

«Аналог американського ленд-лізу»: що запропонував ЄС німецький євродепутат

16:22 4 березня 2024
Міхаель Галлер

Європейський союз має ухвалити аналог акту Сполучених Штатів України про ленд-ліз для України. Про це заявив депутат Європейського парламенту від Німеччини (EPP) Міхаель Галлер у коментарі Guildhall.

«У нас є головна мета — озброїти Україну. Ба більше, я вважаю, що ми маємо вдатися до всіх можливих сценаріїв та інструментів, спрямованих на постачання Україні як нових, сучасних систем, так і застарілих озброєнь, які також критично необхідні на полі бою українцям», — заявив політик.

За його словами, Євросоюзу потрібен аналог американського ленд-лізу.

«Такий же механізм, як був у США, тільки з боку ЄС для України», — підсумував Міхаель Галлер.

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