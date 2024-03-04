Розмір офіційної зарплати матиме значення: Шмигаль назвав критерії для бронювання працівників від мобілізації

В Україні, де триває загальна мобілізація, уряд планує вдосконалити систему бронювання та зробити її більш справедливою. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Так, пріоритетними для бронювання будуть працівники підприємств, що:

- забезпечують життєдіяльність країни;

- належать до критичних галузей економіки;

- несуть вагоме податкове навантаження;

- отримують офіційну зарплату на рівні середньої або вище середньої по галузі.

«Усі громадяни мають або захищати державу, або працювати та наповнювати держбюджет. Для того, щоб оборона була ефективною, щонайменше восьмеро працюючих повинні забезпечувати одного захисника», — повідомив він.

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Як писали «ФАКТИ», раніше у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості оновили критерії для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної економіки. Відповідність цим критеріям стає підставою для подальшого бронювання військовозобов'язаних працівників на період мобілізації та на воєнний час.

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