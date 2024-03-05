Понад тисячу окупантів, 48 артсистем та 18 «шахедів»: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

В ніч на 5 березня російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу «Shahed». Силами та засобами протиповітряної оборони України 18 ударних БпЛА було знищено.

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Протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 66 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На фронті відбулося 74 бойових зіткнення, повідомили в Генштабі.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 7 атак в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.

Нашими воїнами відбито 4 атаки противника в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області.

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Силами оборони відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Андріївка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 28 атак ворога в районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

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Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Пречистівки та Урожайного Донецької області, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 1 атаку в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

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На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують утримання позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу та 1 наземній станції управління БпЛА противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, 1 засобу протиповітряної оборони та 6 артилерійських засобах противника.

Втрати ворога

Як повідомляли «ФАКТИ» в ніч на 5 березня в окупованому Криму було уражено російський патрульний корабель «Сергій Котов». Внаслідок удару на кораблі є жертви серед екіпажу. Під час атаки 8 годин був закритий проїзд Кримським мостом.

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