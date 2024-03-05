Його називали людиною із золотими руками: під Бахмутом загинув 42-річний захисник

Гощанська громада на Рівненщині провела в останню дорогу до місця вічного спочинку 42-річного воїна Тараса Винокура. 28 лютого він загинув від отриманих поранень внаслідок мінометного обстрілу поблизу села Берестове Бахмутського району Донецької області.

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«Людина із золотими руками. Цей вислів ідеально підходить для Тараса, — каже односельчанка Ніла Шумило. — Будівництво, ремонт, робота з деревом чи металом — усе було йому під силу. І все він робив із легкістю».

У червні 2022 року Тарас Винокур був мобілізований. Певний час перебував у теробороні, проходив навчання на Тучинському полігоні. З травня 2023 року перебував в районі Бахмута. Був гранатометником роти вогневої підтримки однієї з військових частин.

«Справжній чоловік, турботливий син і батько, надійний друг і побратим. Тарас був надійною опорою для мами Галини Андріївни, старшої сестри Оксани. Особливе місце в його житті й серці належало коханій дружині Віті й двом маленьким синочкам — Данилу й Олексію. Життя Тараса було прикладом того, як одна людина може внести добрі зміни в життя і благополуччя свого оточення. Прикладом справжньої мужності, сили, відданості своїй родині, країні», — йдеться в некролозі.

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