Понад 40 «Шахедів» та ракети С-300: уночі росіяни знов потужно атакували Україну

У ніч проти середи, 6 березня, окупаційні російські війська провели чергову масовану ракетно-дронову атаку.

Як повідомляють в командуванні Повітряними Силами ЗСУ, окупанти атакували 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 із ТОТ Донецької обл. та 42-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» із чотирьох напрямків — Чауда, Балаклава — Крим, Курська обл., Приморсько-Ахтарськ — рф.

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Моніторингові канали зазначають, що дрони-камікадзе запускалися десятьма групами. Найбільша подолана дистанція від пускових до цілі складає приблизно 1100 км. Атака тривала 5 годин.

В результаті бойової роботи збито 38 «шахедів» у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей. Під атакою перебували Одеса, Суми, Старокостянтинів, окремі населені пункти Харківщини та Одещини.

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Є прильоти в Сумах — в обласній ОВА повідомляють про влучання в трьох різних місцях міста. Є постраждалі.

А очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін розповів, що ворог спрямував чотири ракети С-300 на Покровськ: «Серед ночі росіяни ударили по Покровську — поранено 1 людину. Близько першої години ночі ворог випустив по місту 4 ракети С-300. Внаслідок удару цивільна особа отримала легкі поранення. Пошкоджені 11 багатоповерхівок, 3 приватні будинки і 3 адмінбудівлі».

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Загалом, за даними Генштабу, протягом доби ворог завдав 4 ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 154 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень:

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На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівське та Біла Гора Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 23 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Водяне, Невельське, Семенівка та Орлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Пречистівки та Красногорівки Донецької області, де ворог 39 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 5 атак в районах населених пунктів Гуляйполе, Малинівка та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 пунктах управління, 1 району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 складу боєприпасів, 1 зенітному ракетному комплексу Бук-М1 та 1 радіолокаційному комплексу розвідки і контролю стрільби «Зоопарк-1».

Фото Генштабу

У зведенні Генштабу згадано про знищений ворожий корабель, який напередодні був потоплений у берегів ТОТ Криму. На дно був відправлений «Сергій Котов», який атакували безекіпажні катери.

Фото зі сторінки командування Повітряними Силами ЗСУ

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