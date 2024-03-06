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Розширює обрії: «Українська бронетехніка» стала членом Американсько-української ділової ради

12:45 6 березня 2024
Українська Бронетехніка

Вітчизняне ТОВ «Українська Бронетехніка» розширює горизонти співпраці з іноземними партнерами. 6 березня представники компанії повідомили, що підприємство приєдналося до Американсько-української ділової ради (US-Ukraine Business Council, USUBC).

Про це йдеться у повідомленні на офіційній фейсбук-сторінці «Української бронетехніки». Слід додати, що за повномасштабного вторгнення рф в Україну USUBC серйозно займається забезпеченням продуктивних контактів між підприємствами українського та американського ВПК.

«Пропоную об'єднати зусилля. Працюватимемо над спільними оборонними контрактами, щоб прискорювати та нарощувати постачання необхідної зброї в Україну», — заявив директор з корпоративних відносин USUBC Денис Яцишин.

Як стверджує гендиректор «Української бронетехніки» Владислав Бельбас, розширення співпраці з американськими компаніями є дуже важливим для вітчизняного виробника, в тому числі й тому, що Сполучені Штати зараз — один із найважливіших оборонних партнерів України.

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«Нагляд та консультативно-дорадча функція американської сторони для сталого розвитку приватного оборонного бізнесу в Україні — необхідна складова оборони та розвитку ВПК», — наголосив він.

Зазначимо, що Американсько-українська ділова рада була створена у жовтні 1995 року для просування торгових та інвестиційних інтересів американських компаній на ринку України, популяризації заходів щодо покращення умов двосторонньої торгівлі та інвестицій, а також сприяння міцним дружнім двостороннім зв'язкам. Рада тісно співпрацює із широким колом організацій, зацікавлених у підтримці комерційних відносин між США та Україною.

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