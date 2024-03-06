Рахунок ухилянтів, які потонули в Тисі, йде вже на десятки: з річки у Закарпатті виловили тіло чергового втікача-невдахи (відео)

У Закарпатті з річки Тиса напередодні витягли тіло чергового потопельника.

Загиблого чоловіка помітив прикордонний наряд під час патрулювання річкової ділянки кордону, повідомляють в ДПСУ. На місце події викликали співробітників ДСНС та поліції.

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Хлопця дістали з води — він виявився жителем Івано-Франківщини 2002 року народження.

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«Від початку повномасштабного вторгнення на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону це вже 21 випадок загибелі людини під час спроби переплисти Тису», — зазначили в прикордонній службі, де не виключають, що загиблий планував незаконно перетнути кордон.

Не вдалося потрапити за кордон й п'ятьом «пловцям», яких затримали біля Дністра. Трьох мешканців Київської та Харківської областей затримав прикордонний наряд на службовому катері на старті запливу. Ще двох «плавців» виявили на березі річки — вони якраз одягали гідрокостюми та збиралися водним шляхом дістатися до Молдови.

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Тим часом у Центрі протидії дезінформації розповіли про черговий російський фейк — ворожі TG-канали поширюють інформацію про те, що ніби «українським прикордонникам дозволили відкривати вогонь та використовувати FPV-дрони по тих, хто намагається втекти з України». У якості доказа пропагандисти поширюють фото з фейковим банером відповідного змісту.

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Фото ЦПД

«Українські прикордонники діють виключно в межах чинного законодавства, а зброю та FPV-дрони вони використовують виключно проти окупантів, що ті могли відчути у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну», — йдеться в повідомленні.

Раніше в ДПСУ розповідали про непоодиноки випадки загибелі ухилянтах, які намагалися потрапити за кордон, в горах.

Фото — скріншот

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