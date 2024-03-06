Напад рф на Сувальський перешийок: Польща захищатиме територію Литви

Радник президента Литви Кестутіс Будрис заявив, що польсько-литовський план оборони Сувальського перешийка, підготовлений у 2022 році, передбачає, що литовську територію захищатимуть також польські солдати. Про подробиці повідомив Каміль Залевський, кореспондент Польського радіо у Вільнюсі.

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Заява радника президента Литви Кестутіса Будриса з'явилася після кількаденної дискусії в країні про те, що в разі нападу росії на Литву польські військові з юридичних причин не могли б взяти участь у захисті північно-східного сусіда, пише журналіст на сайті Польського радіо.

Кестутіс Будрис розповів, що два роки тому командування Збройних сил Литви і Війська Польського підготували так званий «Оршанський план». Його зміст засекречений.

«Він передбачає засоби впливу на обидва боки кордону для гарантування безпеки та реагування на конкретні загрози», — зазначив радник.

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На думку Кестутіса Будриса, дискусія про обмеження відправки польських солдатів могла виникнути через старі оборонні плани, підготовлені на національному рівні. За його словами, польсько-литовські навчання, проведені перед самітом НАТО у Вільнюсі, і маневри, що відбуваються зараз, спрямовані на те, щоб якомога частіше перекидати польські збройні сили через кордон, забезпечуючи проведення спільних операцій.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що найближчими днями відбудеться зустріч міністрів закордонних справ і оборони Польщі та Литви.

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Раніше повідомлялося, що названо зброю, яку може використати путін для реалізації своєї ядерної загрози проти України.

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